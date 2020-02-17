За церковним календарем 17 лютого віряни вшановують пам’ять Благовірного князя Георгія Володимирського, Преподобного Кирила Новоезерського, Преподобного Миколая-сповідника, ігумена Студийського, Преподобного Ісидора Пелусиотського, Преподобного Авраамія і Коприя Печензьких.

Також в усьому світі святкується День спонтанного прояву доброти.

У понеділок, 17 лютого, іменини відзначають: Олександр, Олексій, Андрій, Анна, Борис, Катерина, Кирило.

Прикмети на 17 лютого

Гілки ялини згинаються вниз – до снігопаду. Якщо гілки дивляться вгору – день буде ясним.

Ліс вдалині здається чорним – до тепла.

Знахарі і чаклуни в цей день заговорювали вітер, робили таким способом привороти, одвороти, а також лікували хвороби шлунка і підшлункової залози.

Якщо в цей день вам приснився птах – чекайте хороших новин.

Якщо наснилася свиня – до важких життєвих випробувань.

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Що не можна робити 17 лютого

Не можна в цей день збиратися в далеку дорогу – шляху не буде. Але коли вже виникла нагальна причина, слід помолитися небесному покровителю цієї дати.

17 лютого не рекомендується стригтися, обрізати нігті і митися – до лиха.

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