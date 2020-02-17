За церковним календарем 17 лютого віряни вшановують пам’ять Благовірного князя Георгія Володимирського, Преподобного Кирила Новоезерського, Преподобного Миколая-сповідника, ігумена Студийського, Преподобного Ісидора Пелусиотського, Преподобного Авраамія і Коприя Печензьких.
Також в усьому світі святкується День спонтанного прояву доброти.
У понеділок, 17 лютого, іменини відзначають: Олександр, Олексій, Андрій, Анна, Борис, Катерина, Кирило.
Прикмети на 17 лютого
- Гілки ялини згинаються вниз – до снігопаду. Якщо гілки дивляться вгору – день буде ясним.
- Ліс вдалині здається чорним – до тепла.
- Знахарі і чаклуни в цей день заговорювали вітер, робили таким способом привороти, одвороти, а також лікували хвороби шлунка і підшлункової залози.
- Якщо в цей день вам приснився птах – чекайте хороших новин.
- Якщо наснилася свиня – до важких життєвих випробувань.
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Що не можна робити 17 лютого
Не можна в цей день збиратися в далеку дорогу – шляху не буде. Але коли вже виникла нагальна причина, слід помолитися небесному покровителю цієї дати.
17 лютого не рекомендується стригтися, обрізати нігті і митися – до лиха.
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