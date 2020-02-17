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Факти / Lifestyle

Яке свято сьогодні, 17 лютого

За церковним календарем 17 лютого віряни вшановують пам’ять Благовірного князя Георгія Володимирського, Преподобного Кирила Новоезерського, Преподобного Миколая-сповідника, ігумена Студийського, Преподобного Ісидора Пелусиотського, Преподобного Авраамія і Коприя Печензьких.

Також в усьому світі святкується День спонтанного прояву доброти.

У понеділок, 17 лютого, іменини відзначають: Олександр, Олексій, Андрій, Анна, Борис, Катерина, Кирило.

Прикмети на 17 лютого

  • Гілки ялини згинаються вниз – до снігопаду. Якщо гілки дивляться вгору – день буде ясним.
  • Ліс вдалині здається чорним – до тепла.
  • Знахарі і чаклуни в цей день заговорювали вітер, робили таким способом привороти, одвороти, а також лікували хвороби шлунка і підшлункової залози.
  • Якщо в цей день вам приснився птах – чекайте хороших новин.
  • Якщо наснилася свиня – до важких життєвих випробувань.

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Що не можна робити 17 лютого

Не можна в цей день збиратися в далеку дорогу – шляху не буде. Але коли вже виникла нагальна причина, слід помолитися небесному покровителю цієї дати.

17 лютого не рекомендується стригтися, обрізати нігті і митися – до лиха.

Факти ICTV також публікували календар неофіційних свят в Україні на 2020 рік.

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