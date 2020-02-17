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Факти / Lifestyle

Який сьогодні, 17 лютого, місячний день

17 лютого Місяць перебуває в знаку Стрілець. Це 24 місячний день.

У цей період необхідно зайнятися кар’єрою та фінансовими справами. Краще за все не починати нічого нового, а закінчувати старі справи.

Місяць перебуває в фазі спадаючий Місяць. Для цього періоду властива млявість і м’якість.

Читайте: Календар магнітних бур у лютому 2020

У 24 місячний день рекомендується більше часу проводити з близькими людьми.

Що можна робити в 24 місячну добу: проводити ділові зустрічі.

Що категорично не можна робити 17 лютого: починати нові справи.

Нагадаємо, Факти ICTV склали календар свят на лютий 2020.

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