Instagram: як зробити чорний Інстаграм (Instagram) на Android - ІНСТРУКЦІЯ

Незважаючи на те, що оновлення додатка вийшло ще на початку жовтня, питання, як зробити чорний Instagram на Android, залишається актуальним.

Для того, щоб зробити Instagram чорним на Android, необхідно переконатися, що ви оновили програму і використовуєте 10 версію програмного забезпечення. Якщо все встановлено, то проблем виникнути не повинно.

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При активації темної теми весь фон стане чорним, а текст і логотип Instagram будуть контрастного білого кольору.

Як зробити чорний фон в Instagram на Android:

1. Зайдіть в Налаштування, а після виберіть категорію Дисплей.

2. Натисніть Додатково, потім виберіть Темний в меню тем пристрою.

Раніше Факти ICTV писали, як зробити Instagram чорним на iOS.