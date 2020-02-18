18 лютого – день пам’яті Агафії Коровниці, в який вшановують мученицю святу Агафію.

Агафія постраждала за свою віру під час гонінь на християн. Одного дня її запросив до себе градоначальник, який намагався залучити дівчину до язичницької віри за допомогою обману.

Після відмов Агафію засудили до тяжких тортур.

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Іменини 18 лютого відзначають Агафія, Антон, Феодосій, Євген, Парамон, Василина, Макар.

Прикмети на 18 лютого:

якщо на день пам’яті Агафії тепло, то зима вже скінчилася, і скоро прийде весна;

сьогодні не сніжить – в літній період буде посуха;

морозна погода на вулиці віщує тепле і бездощове літо.

Що не можна робити 18 лютого:

не можна сваритися з членами сім’ї;

не можна перебувати у будинку, в якому не прибрано.

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