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Факти / Lifestyle

Злочинці мають інакшу структуру мозку – вчені

Щоб підтвердити зміни у людей, які протягом життя часто крали, брехали і знущалися з інших, вчені просканували мозок приблизно 700 осіб, за якими спостерігали від народження.

Виявилося, що злочинці, які мали схильність до антисоціальних дій з дитинства, мають меншу і тоншу площу поверхні кори головного мозку.

Дослідники вважають, що такі зміни сформувалися у результаті кримінальної поведінки. Проте не можна відкидати і такі фактори, як психічні розлади, вживання наркотиків, спадковість та низький IQ.

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– Структурні відмінності мозку злочинців не дозволяють розвивати соціальні навички, що сприяють психологічному добробуту і відволікають від антисоціальної поведінки, – пояснила автор дослідження Крістіна Карлісі.

Проте до таких людей варто ставитися, як до тих, хто потребує допомоги.

До слова, вчені з Йоркського університету дійшли висновку, що знання кількох мов зменшує швидкість розвитку хвороби Альцгеймера.

Джерело: UCL

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