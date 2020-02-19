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Факти / Lifestyle

День ангела Христини: найкращі СМС-привітання

День ангела Христини відзначають 19 лютого.

Христина з грецької мови – присвячена Христу. Дівчина з цим ім’ям дуже обдарована, розумна, ласкава, добра та ранима.

Отримати привітання з іменинами будуть раді усі власниці цього імені.

Ми зібрали для вас СМС-привітання з Днем ангела Христини, аби ви змогли порадувати своїх близьких.

*****

З днем ангела, Христино, вітаю,
Здоров’я міцного бажаю,
Хай здійсняться мрії,
Усі спoдівання і надії!

*****

Хай Христину нашу ангел вберігає,
І в усьому, завжди, їй допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе що треба!

*****

Бажаю, щоб усе задумане здійснилось у житті,
З Днем Ангела, Христино, моя добра й мила,
Хай буде радість у твоїй душі,
І понад все – щоб була ти щаслива!

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*****

В День Ангела, Христю, бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я,
І хай тебе оберігає Бог!

*****

З Днем Ангела! Бажаю тобі ніколи не здаватися, а твій Ангел-Охоронець нехай допомагає тобі летіти … коли твої крила опускаються вниз!

*****

Вітаю з Днем ангела! Бажаю завжди знаходити спільну мову з своїм ангелочком! Щоб він тобі завжди і у всьому допомагав, а ти в свою чергу не змушувала його за тебе червоніти.

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