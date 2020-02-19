Начинка для млинців на Масляну 2020 - рецепти

Масляну у 2020 році відзначають з 24 лютого до 1 березня. Всі хочуть здивувати родину та кохану людину оригінальними та смачними рецептами минців.
Факти ICTV підготували сім найсмачніших начинок.
Грибна з сирним соусом
Вам знадобиться:
- 500 г печериць
- 250 г твердого сиру
- середня цибулина
- 2 ст. л. борошна
- 2 ст. л. сметани
- 1,5 склянки молока
- сіль і перець за смаком
- рослинна олія для смаження.
Приготування:
Печериці та цибулю дрібно нарізати і обсмажити на олії. Додати борошно і перемішати. Потім влити молоко, ввести сметану, посолити і поперчити. Ретельно перемішати і довести до кипіння.
Намазати начинкою млинці, згорнути їх рулетами і укласти у форму для запікання. Посипати тертим сиром і відправити в духовку, розігріту 200 градусів, на 15 хвилин.
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Горіхова
Вам знадобиться:
- 500 мл молока
- 120 г цукру
- 100 г суміші мелених горіхів (фундук, мигдаль, волоські та інші)
- 120 г вершкового масла
- 1 ст. л. борошна
- горіховий сироп.
Приготування:
У сотейнику змішати молоко, горіхи і борошно і поставити його на середній вогонь. Варити, поки маса не загусне. Зняти з вогню, остудити, додати розм’якшене вершкове масло і збити суміш за допомогою міксера. Потім додати трохи горіхового сиропу і перемішати.
Карамельна з полуницею і мигдалем
Вам знадобиться:
- 200 мл жирних вершків (33%)
- 150 г + 2 ч. л. цукру
- 60 мл води
- 20 г свіжої полуниці
- 300 мл грецького йогурту
- 2 ст. л. смаженого мигдалю.
Приготування:
У сотейнику або каструлі з товстими стінками приготувати карамельний соус. Для цього засипати цукор в каструлю і додати трохи води (потрібно просто змочити цукровий пісок). Коли цукор повністю розчиниться, влити в нього підігріті (!) вершки. Інтенсивно перемішуючи, дати соусу загуснути і зняти з вогню.
Полуницю нарізати, посипати двома чайними ложками цукру і дати трохи постояти. Потім викласти полуницю на тонкі млинці, полити карамеллю і згорнути. Зверху полити грецьким йогуртом і посипати мигдалем.
Печінкова
Вам знадобиться:
- 300 г курячої печінки
- 2 яйця
- 1 цибулина
- 1 морква
- 2 ст. л. рослинної олії
- коріандр мелений
- чорний мелений перець
- сіль за смаком.
Приготування:
Яйця зварити круто, остудити і дрібно порізати. Печінку нарізати соломкою. Цибулю порізати півкільцями. Натерти моркву на крупній тертці.
Підсмажити цибулю на рослинній олії, додати моркву і смажити ще 7 хвилин. Викласти в зажарку печінку, посолити, додати спеції і тримати на вогні, помішуючи, 5 хвилин.
Змішати начинку з яйцями, викласти на млинців, загорнути.
Апельсинова
Вам знадобиться:
- 500 мл свіжого апельсинового соку
- 25 г вершкового масла
- 6 ст. л. цукрової пудри
- 4 ст. л. апельсинового варення
- 2 ст. л. лікеру Grand Marnier.
Приготування:
Змішати в сотейнику апельсиновий сік, цукрову пудру, варення і вершкове масло. Поставити на вогонь, довести до кипіння і варити протягом 15 хвилин. Коли соус загусне і сяде, додати лікер. Варити ще кілька хвилин на слабкому вогні. Подавати з млинцями Сюзетт.
З болгарським перцем
Вам знадобиться:
- 2 солодких болгарських перці
- 450 г консервованих томатів
- 100 г пармезану
- 1 середня цибулина
- 1 зубчик часнику
- 1 ст. л. подрібненої петрушки
- 1 ст. л. оливкового масла
- сіль і мелений червоний перець за смаком.
Приготування:
Перчини нарізати тонкими смужками. Цибулю і часник почистити, подрібнити. На оливковій олії обсмажити цибулю, додати до неї перець, посолити. Тушкувати овочі під кришкою на середньому вогні 15 хвилин. Томати розім’яти виделкою і разом з соком додати до цибулі та перцю. Знову тушкувати під кришкою 15 хвилин. В кінці додати часник і червоний мелений перець.
Кожен млинець посипати тертим пармезаном, а зверху викласти приготовану начинку. Млинці згорнути рулетами і укласти в форму. Випікати в духовці за 200 градусів. Перед подачею посипати подрібненою петрушкою.
З сьомгою і маскарпоне
Вам знадобиться:
- 300 г маскарпоне
- 300 г копченої сьомги
- 2 ч. л. гірчиці
- лимонний сік, сіль і перець за смаком.
Приготування:
Сьомгу нарізати невеликими скибочками. Кожен млинець змастити сиром і гірчицею, покласти рибу, збризнути соком лимона, солити, поперчити за смаком, а потім загорнути.
Якщо промазати улюбленою начинкою стопку млинців і запекти у духовці, можна отримати справжнісінькій торт.
Раніше Факти ICTV розповідали про історію та традиції святкування Масляної.