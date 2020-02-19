Начинка для млинців на Масляну 2020 - рецепти

PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Масляна 2020: сім рецептів найсмачніших начинок для млинців

Масляну у 2020 році відзначають з 24 лютого до 1 березня. Всі хочуть здивувати родину та кохану людину оригінальними та смачними рецептами минців.

Факти ICTV підготували сім найсмачніших начинок.

Грибна з сирним соусом

Масленица 2018

Вам знадобиться:

  • 500 г печериць
  • 250 г твердого сиру
  • середня цибулина
  • 2 ст. л. борошна
  • 2 ст. л. сметани
  • 1,5 склянки молока
  • сіль і перець за смаком
  • рослинна олія для смаження.

Приготування: 

Печериці та цибулю дрібно нарізати і обсмажити на олії. Додати борошно і перемішати. Потім влити молоко, ввести сметану, посолити і поперчити. Ретельно перемішати і довести до кипіння.

Намазати начинкою млинці, згорнути їх рулетами і укласти у форму для запікання. Посипати тертим сиром і відправити в духовку, розігріту 200 градусів, на 15 хвилин.

Читайте:Масляна 2020 – коли святкують в Україні

Горіхова

Масленица 2018

 

Вам знадобиться:

  • 500 мл молока
  • 120 г цукру
  • 100 г суміші мелених горіхів (фундук, мигдаль, волоські та інші)
  • 120 г вершкового масла
  • 1 ст. л. борошна
  • горіховий сироп.

Приготування:

У сотейнику змішати молоко, горіхи і борошно і поставити його на середній вогонь. Варити, поки маса не загусне. Зняти з вогню, остудити, додати розм’якшене вершкове масло і збити суміш за допомогою міксера. Потім додати трохи горіхового сиропу і перемішати.

Карамельна з полуницею і мигдалем

Вам знадобиться:

  • 200 мл жирних вершків (33%)
  • 150 г + 2 ч. л. цукру
  • 60 мл води
  • 20 г свіжої полуниці
  • 300 мл грецького йогурту
  • 2 ст. л. смаженого мигдалю.

Приготування:

У сотейнику або каструлі з товстими стінками приготувати карамельний соус. Для цього засипати цукор в каструлю і додати трохи води (потрібно просто змочити цукровий пісок). Коли цукор повністю розчиниться, влити в нього підігріті (!) вершки. Інтенсивно перемішуючи, дати соусу загуснути і зняти з вогню.

Полуницю нарізати, посипати двома чайними ложками цукру і дати трохи постояти. Потім викласти полуницю на тонкі млинці, полити карамеллю і згорнути. Зверху полити грецьким йогуртом і посипати мигдалем.

Печінкова

Вам знадобиться:

  • 300 г курячої печінки
  • 2 яйця
  • 1 цибулина
  • 1 морква
  • 2 ст. л. рослинної олії
  • коріандр мелений
  • чорний мелений перець
  • сіль за смаком.

Приготування:

Яйця зварити круто, остудити і дрібно порізати. Печінку нарізати соломкою. Цибулю порізати півкільцями. Натерти моркву на крупній тертці.

Підсмажити цибулю на рослинній олії, додати моркву і смажити ще 7 хвилин. Викласти в зажарку печінку, посолити, додати спеції і тримати на вогні, помішуючи, 5 хвилин.

Змішати начинку з яйцями, викласти на млинців, загорнути.

Апельсинова

Вам знадобиться:

  • 500 мл свіжого апельсинового соку
  • 25 г вершкового масла
  • 6 ст. л. цукрової пудри
  • 4 ст. л. апельсинового варення
  • 2 ст. л. лікеру Grand Marnier.

Приготування:

Змішати в сотейнику апельсиновий сік, цукрову пудру, варення і вершкове масло. Поставити на вогонь, довести до кипіння і варити протягом 15 хвилин. Коли соус загусне і сяде, додати лікер. Варити ще кілька хвилин на слабкому вогні. Подавати з млинцями Сюзетт.

З болгарським перцем

Начинка для млинців на Масляну 2020 - рецепти

Вам знадобиться:

  • 2 солодких болгарських перці
  • 450 г консервованих томатів
  • 100 г пармезану
  • 1 середня цибулина
  • 1 зубчик часнику
  • 1 ст. л. подрібненої петрушки
  • 1 ст. л. оливкового масла
  • сіль і мелений червоний перець за смаком.

Приготування:

Перчини нарізати тонкими смужками. Цибулю і часник почистити, подрібнити. На оливковій олії обсмажити цибулю, додати до неї перець, посолити. Тушкувати овочі під кришкою на середньому вогні 15 хвилин. Томати розім’яти виделкою і разом з соком додати до цибулі та перцю. Знову тушкувати під кришкою 15 хвилин. В кінці додати часник і червоний мелений перець.

Кожен млинець посипати тертим пармезаном, а зверху викласти приготовану начинку. Млинці згорнути рулетами і укласти в форму. Випікати в духовці за 200 градусів. Перед подачею посипати подрібненою петрушкою.

З сьомгою і маскарпоне

Вам знадобиться:

  • 300 г маскарпоне
  • 300 г копченої сьомги
  • 2 ч. л. гірчиці
  • лимонний сік, сіль і перець за смаком.

Приготування: 

Сьомгу нарізати невеликими скибочками. Кожен млинець змастити сиром і гірчицею, покласти рибу, збризнути соком лимона, солити, поперчити за смаком, а потім загорнути.

Якщо промазати улюбленою начинкою стопку млинців і запекти у духовці, можна отримати справжнісінькій торт.

Раніше Факти ICTV розповідали про історію та традиції святкування Масляної.

Фото: Dreamstime, Pixabay

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка