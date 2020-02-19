У Львові на рекламному моніторі торгового центру Вернісаж Lviv Mall запустили порнографічний ролик.

Відео пригоди опублікував депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич.

Адміністрація ТЦ Вернісаж Lviv Mall підтвердила інцидент і заявила, що це зовнішнє втручання у роботу рекламного табло. Також там додали, що звернулися до правоохоронців.

Читайте: Фанати Шеффілда придумали кричалку про роман свого футболіста з порнозіркою

– Це під’єдналися перехожі з телефону, можливо, у них була спеціальна програма. Ми відео передамо поліції, аби розібратися у ситуації. Це не ініціатива торгового центру чи наших працівників і не технічна помилка, – зазначила адміністратор Вернісаж Lviv Mall Уляна Неділько.

За її словами, непристойне відео транслювалося менше ніж хвилину, потім зреагували адміністратори закладу та вимкнули екран.

Раніше Факти ICTV писали, що для пасажирів лайнера Diamond Princess, який стоїть на карантині у Японії через розповсюдження коронавірусу на борту, запропонували безкоштовно відкрити доступ до відеочатів із порно.

Фото: Vernissage Lviv Mall