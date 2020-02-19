Погода в Україні на сьогодні - 19 лютого 2020

Погода в Україні 19 лютого буде зі мінливою хмарністю. У південних і східних областях країни місцями невеликий дощ.
Вітер південно-західний і західний 7-12 м / с.
На Західній Україні та в Карпатах очікується до +9°С. вночі стовпчики термометрів покажуть від 1°С морозу до 2°С тепла.
У східних областях-2-0°С.вдень варто очікувати 6-7°С тепла, на півдні – до 12°.
Читайте: В Україну повертається потепління – погода на тиждень (КАРТА)
У Києві вдень мінлива хмарність.
Температура повітря вночі 1-3°С тепла, вдень – 6-8°С вище нуля.
Раніше Факти ICTV писали, яка погода буде в Україні в лютому 2020 року.
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