SpaceX відправить туристів у космос вже наступного року

Американська компанія SpaceX уклала угоду з Space Adventures для здійснення комерційних польотів туристів у космос.
Попередньо перша туристична місія запланована на кінець 2021 року.
– Ця історична місія прокладе шлях до того, щоб зробити космічні польоти можливими для всіх людей, які мріють про неї, і ми раді працювати з командою Space Adventures в цій місії, – сказав президент і головний операційний директор SpaceX Гвінн Шотвелл.
Space Adventures announces agreement with @SpaceX to launch private citizens on Dragon spacecraft https://t.co/yjAsZULZ9s pic.twitter.com/J6d3wEWomb
— Space Adventures (@SpaceAdventures) February 18, 2020
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Для польоту використовуватимуть корабель Crew Dragon і ракету Falcon 9.
Туристи не відвідають МКС, Dragon залишиться на орбіті як вільно літаючий апарат.
До слова, раніше ракета-носій Falcon 9 компанії SpaceX вивела на орбіту ізраїльський супутник.
Джерело: Space Adventures