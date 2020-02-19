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Факти / Lifestyle

SpaceX відправить туристів у космос вже наступного року

Американська компанія SpaceX уклала угоду з Space Adventures для здійснення комерційних польотів туристів у космос.

Попередньо перша туристична місія запланована на кінець 2021 року.

– Ця історична місія прокладе шлях до того, щоб зробити космічні польоти можливими для всіх людей, які мріють про неї, і ми раді працювати з командою Space Adventures в цій місії, – сказав президент і головний операційний директор SpaceX Гвінн Шотвелл.

Читайте: SpaceX вирішила швидше запустити місію на кораблі Crew Dragon

Для польоту використовуватимуть корабель Crew Dragon і ракету Falcon 9.

Туристи не відвідають МКС, Dragon залишиться на орбіті як вільно літаючий апарат.

До слова, раніше ракета-носій Falcon 9 компанії SpaceX вивела на орбіту ізраїльський супутник.

Джерело: Space Adventures

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