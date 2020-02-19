Свіжість та якість продукту гарантує не тільки термін придатності. Не менш важливими є умови і температура зберігання.

Під час вибору продуктів потрібно пам’ятати, що терміни реалізації можуть бути дуже довгими, а ось як зберігали в магазині товар весь цей час, складне питання. Тому краще подумати двічі, перш ніж купувати продукти, у яких термін придатності добігає кінця.

Якщо ви купуте солодощі, то не забудьте звернути увагу на те, що вони повинні зберігатися за температури від 0 до +4-6°, як в магазині, так і вдома на кухні. Також варто завжди вивчати маркування.

А от середня температура зберігання кисломолочних продуктів становить 4-6°, залежно від виробника.

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Особливо обережними потрібно бути під час вибору червоної ікри, оскільки багато магазинів зберігають її неправильно. Цей продукт повинен зберігатися за температури від -4° до -6°.

Обов’язково потрібно перевіряти дату виробництва і умови зберігання, коли купуєте яйця. Цей товар експерти не рекомендують зберігати у холодильнику більше, ніж 25 днів.

Загалом, щоб не бути ошуканими і купити свіжий продукт, завжди варто звертати увагу де і як його продають.

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