19 лютого відзначається Всесвітній день захисту морських ссавців (День кита).
День був заснований в 1986 році. У цей час набула чинності заборона на китовий промисел, введений Міжнародною китовою комісією.
Також 19 лютого вшановується пам’ять преподобного Вуколи. Він хрестив язичників і навертав у віру.
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Іменини 19 лютого відзначають Олександр, Анатолій, Василь, Дмитро, Іван, Христина, Максим, Марія, Юліан.
Прикмети на 19 лютого:
- Холодна погода – до тепла в березні.
- Якщо народилися два однакових за кольором теляти – це хороший знак. Якщо ж телята з’явилися з різним забарвленням-до біди.
- Якщо птахи на верхівки дерев сідають-до тепла.
Що не можна робити 19 лютого:
- Сваритися з сусідами.
- Виходити на вулицю без оберега.
Раніше Факти ICTV публікували календар неофіційних свят в Україні на 2020 рік.