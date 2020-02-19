19 лютого відзначається Всесвітній день захисту морських ссавців (День кита).

День був заснований в 1986 році. У цей час набула чинності заборона на китовий промисел, введений Міжнародною китовою комісією.

Також 19 лютого вшановується пам’ять преподобного Вуколи. Він хрестив язичників і навертав у віру.

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Іменини 19 лютого відзначають Олександр, Анатолій, Василь, Дмитро, Іван, Христина, Максим, Марія, Юліан.

Прикмети на 19 лютого:

Холодна погода – до тепла в березні.

Якщо народилися два однакових за кольором теляти – це хороший знак. Якщо ж телята з’явилися з різним забарвленням-до біди.

Якщо птахи на верхівки дерев сідають-до тепла.

Що не можна робити 19 лютого:

Сваритися з сусідами.

Виходити на вулицю без оберега.

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