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Факти / Lifestyle

Яке свято сьогодні, 19 лютого

19 лютого відзначається Всесвітній день захисту морських ссавців (День кита).

День був заснований в 1986 році. У цей час набула чинності заборона на китовий промисел, введений Міжнародною китовою комісією.

Також 19 лютого вшановується пам’ять преподобного Вуколи. Він хрестив язичників і навертав у віру.

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Іменини 19 лютого відзначають Олександр, Анатолій, Василь, Дмитро, Іван, Христина, Максим, Марія, Юліан.

Прикмети на 19 лютого:

  • Холодна погода – до тепла в березні.
  • Якщо народилися два однакових за кольором теляти – це хороший знак. Якщо ж телята з’явилися з різним забарвленням-до біди.
  • Якщо птахи на верхівки дерев сідають-до тепла.

Що не можна робити 19 лютого:

  • Сваритися з сусідами.
  • Виходити на вулицю без оберега.

Раніше Факти ICTV публікували календар неофіційних свят в Україні на 2020 рік.

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