Горілку добре доповнюють соки, ром, лікери, віскі, мартіні, шампанське. Тішить те, що рецепт коктейлю на основі горілки – не один, і для їх приготування не потрібна особлива майстерність. Головне – дотримуватися рецепту.

Ось поради, які допоможуть у приготуванні:

Попередньо підготуйте необхідні компоненти. Приділіть особливу увагу якості горілки.

Якщо жоден з варіантів нижче не підійде, створіть власний рецепт коктейлю на основі горілки, дотримуючись такої формули: A (солодка частина) + 2В (кисла частина) + 7С (горілка).

Щоб приготувати більшість коктейлів, не потрібні особливі девайси. Досить перемішати все ложкою перед подачею.

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Горілка з соком апельсину

Сорокаградусна з соком – класичне поєднання. Особливо добре цей гіркий алкоголь доповнюють цитрусові та ягідні нектари. Для коктейлю Викрутка змішується горілка з апельсиновим соком, завдяки чому напій виходить м’якшим.

Складові:

горілка – 50 мл;

апельсиновий сік – 130 мл;

лід – три кубики.

Залийте в келих горілку та сік з апельсину, попередньо поклавши туди лід.

Мартіні з горілкою

Гармонійна комбінація сухого вермуту з горілкою припала до смаку Джеймсу Бонду, а після нього і мільйонам жителів планети. Змішайте по черзі всі компоненти і не збовтуйте – вийде ідеальний напій.

Складові:

охолоджена горілка – 75 мл;

мартіні Б’янко – 15 мл;

лід – шість кубиків;

зелені оливки – дві штуки.

Наповніть келих з льодом вермутом, а потім ретельно перемішайте. Додайте горілку і знову перемішайте. Для декору використовуйте шпажку з оливками.

Горілка з журавлиновим соком

А ось коктейль Космополітен прославився завдяки серіалу Секс у великому місті. Головні героїні були від нього у захваті.

Складові:

горілка – 50 мл;

лікер Куантро – 1 ст. л .;

журавлиновий сік – 50 мл;

сік лайма – 1 ст. л.

Змішайте в шейкері горілку, Куантро, лаймовий та журавлиновий сік. Додайте лід та перемішайте. Через сито налийте у келих для мартіні.

Бейліз з горілкою

Завдяки специфіці лікеру Бейліз, напої з ним відрізняються насиченістю і в’язкою текстурою. Один з них – коктейль Вибух мозку – настільки міцний, що підійде більше чоловікам.

Складові:

горілка – 20 мл;

лікер Куантро – 10 мл;

сироп Гренадин – 25 мл;

лікер Бейліз – 20 мл.

Наповніть стопку Куантро, потім – Гренадином. Коли сироп “ляже”, сформувавши чіткий шар, влийте ложкою горілку. Щойно помітите, що колір почав змінюватися, додайте Бейліз.

Амаретто з горілкою

Коктейль Хрещена мати – найбільш простий у приготуванні, адже в ньому всього два інгредієнти. Лікер Амаретто надає напою солодкого та тонкого мигдалевого смаку.

Складові:

горілка – 35 мл;

лікер Амаретто – 35 мл.

Покладіть в коктейльну склянку кубики льоду. Залийте горілку, лікер та перемішайте.

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