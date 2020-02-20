Горілку добре доповнюють соки, ром, лікери, віскі, мартіні, шампанське. Тішить те, що рецепт коктейлю на основі горілки – не один, і для їх приготування не потрібна особлива майстерність. Головне – дотримуватися рецепту.
Ось поради, які допоможуть у приготуванні:
- Попередньо підготуйте необхідні компоненти. Приділіть особливу увагу якості горілки.
- Якщо жоден з варіантів нижче не підійде, створіть власний рецепт коктейлю на основі горілки, дотримуючись такої формули: A (солодка частина) + 2В (кисла частина) + 7С (горілка).
- Щоб приготувати більшість коктейлів, не потрібні особливі девайси. Досить перемішати все ложкою перед подачею.
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Горілка з соком апельсину
Сорокаградусна з соком – класичне поєднання. Особливо добре цей гіркий алкоголь доповнюють цитрусові та ягідні нектари. Для коктейлю Викрутка змішується горілка з апельсиновим соком, завдяки чому напій виходить м’якшим.
Складові:
- горілка – 50 мл;
- апельсиновий сік – 130 мл;
- лід – три кубики.
Залийте в келих горілку та сік з апельсину, попередньо поклавши туди лід.
Мартіні з горілкою
Гармонійна комбінація сухого вермуту з горілкою припала до смаку Джеймсу Бонду, а після нього і мільйонам жителів планети. Змішайте по черзі всі компоненти і не збовтуйте – вийде ідеальний напій.
Складові:
- охолоджена горілка – 75 мл;
- мартіні Б’янко – 15 мл;
- лід – шість кубиків;
- зелені оливки – дві штуки.
Наповніть келих з льодом вермутом, а потім ретельно перемішайте. Додайте горілку і знову перемішайте. Для декору використовуйте шпажку з оливками.
Горілка з журавлиновим соком
А ось коктейль Космополітен прославився завдяки серіалу Секс у великому місті. Головні героїні були від нього у захваті.
Складові:
- горілка – 50 мл;
- лікер Куантро – 1 ст. л .;
- журавлиновий сік – 50 мл;
- сік лайма – 1 ст. л.
Змішайте в шейкері горілку, Куантро, лаймовий та журавлиновий сік. Додайте лід та перемішайте. Через сито налийте у келих для мартіні.
Бейліз з горілкою
Завдяки специфіці лікеру Бейліз, напої з ним відрізняються насиченістю і в’язкою текстурою. Один з них – коктейль Вибух мозку – настільки міцний, що підійде більше чоловікам.
Складові:
- горілка – 20 мл;
- лікер Куантро – 10 мл;
- сироп Гренадин – 25 мл;
- лікер Бейліз – 20 мл.
Наповніть стопку Куантро, потім – Гренадином. Коли сироп “ляже”, сформувавши чіткий шар, влийте ложкою горілку. Щойно помітите, що колір почав змінюватися, додайте Бейліз.
Амаретто з горілкою
Коктейль Хрещена мати – найбільш простий у приготуванні, адже в ньому всього два інгредієнти. Лікер Амаретто надає напою солодкого та тонкого мигдалевого смаку.
Складові:
- горілка – 35 мл;
- лікер Амаретто – 35 мл.
Покладіть в коктейльну склянку кубики льоду. Залийте горілку, лікер та перемішайте.
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