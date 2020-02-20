Всесвітній день алкоголіка відзначається щорічно 20 лютого. Він покликаний підняти тему алкоголізму серед населення, а святкувати його, великою мірою, повинні алкоголіки, які перемогли залежність.

У всьому світі існують спеціальні центри, що допомагають у лікуванні, реабілітаційні програми, терапії.

Крім того, від цього недуга постраждали багато знаменитостей, які потім направляли величезні кошти на боротьбу з алкоголізмом.

Формально найкращим способом відсвяткувати залишається тверезість.

Читайте: Історична боротьба з алкоголем. Як вводили сухий закон у США та СРСР

Однак, якщо вже сильно хочеться підколоти друзів та іронічно привітати їх Днем алкоголіка, то Факти ICTV підготували привітання в СМС.

******

Всіх грошей заробити не можна. Але пропити можна. Пам’ятай, друже! Зі святом.

*****

Пий – помреш, не пий – помреш, так що пий, поки живеш. З Днем алкоголіка!

*****

Придуманий на світі не даремно

Алкоголіка день.

Збиратися вам, друзі,

Нехай не буде лінь!

Збирайтеся мерщій,

Швидко наливайте,

І цей прекрасний день

Зараз відзначайте!

Щоб було добре

У вашої компанії,

Нехай не буде між вами

Сварки, бійки, фальші!

Нагадаємо, вчені кажуть, що пристрасть до вживання алкоголю може стати результатом порушень в роботі гормону радості – дофаміну.