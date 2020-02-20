День ангела Лілії відзначають 19 червня і 24 серпня. Дуже часто при хрещенні дитині дають ім’я Лія. Протегує їй свята Лія Римська, захисниця вдів. День Ангела Лії всього раз на рік – 22 березня.
Всі Лілії без винятку є чарівними і прекрасними співрозмовниками. Вони завжди готові вислухати і підтримати. У них з дитинства багато шанувальників і вони важко переносять зраду.
Шлюб Лілії міцний і надійний. Вона ідеальна господиня, у якої в будинку завжди чисто і смачно пахне. Лілія не злопам’ятна, вона швидко прощає і не ображається.
СМС-привітання з Днем ангела Лілії
Нехай під крилами своїми
Лілю ангел береже,
Дарує лиш приємні миті,
І долю добру хай пошле.
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Ліля люба, мамина втіхо!
Іскрися здоров’ям, дзвіночками сміху –
Щоб радість і щастя тебе обнімали,
Щоб ангели Божі тебе вберігали!
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Хай Ангел простелить квіти прекрасні
На довгій життєвій стежині.
Хай тануть у серці щастя й кохання
І радістю повниться кожна година!
З днем Ангела
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Нехай під крилами своїми
твій ангел береже тебе,
Дарує лиш приємні миті,
і долю добру хай пошле!
Які ще свята відзначають українці, дивіться в календарі на березень.