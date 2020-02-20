PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

День ангела Лілії: найкращі СМС-привітання

День ангела Лілії відзначають 19 червня і 24 серпня. Дуже часто при хрещенні дитині дають ім’я Лія. Протегує їй свята Лія Римська, захисниця вдів. День Ангела Лії всього раз на рік – 22 березня.

Всі Лілії без винятку є чарівними і прекрасними співрозмовниками. Вони завжди готові вислухати і підтримати. У них з дитинства багато шанувальників і вони важко переносять зраду.

Шлюб Лілії міцний і надійний. Вона ідеальна господиня, у якої в будинку завжди чисто і смачно пахне. Лілія не злопам’ятна, вона швидко прощає і не ображається.

СМС-привітання з Днем ангела Лілії

Нехай під крилами своїми
Лілю ангел береже,
Дарує лиш приємні миті,
І долю добру хай пошле.

*****

Ліля люба, мамина втіхо!
Іскрися здоров’ям, дзвіночками сміху –
Щоб радість і щастя тебе обнімали,
Щоб ангели Божі тебе вберігали!

Читайте: Вихідні у 2020: скільки відпочиватимуть українці

*****

Хай Ангел простелить квіти прекрасні
На довгій життєвій стежині.
Хай тануть у серці щастя й кохання
І радістю повниться кожна година!
З днем Ангела

*****

Нехай під крилами своїми
твій ангел береже тебе,
Дарує лиш приємні миті,
і долю добру хай пошле!

Які ще свята відзначають українці, дивіться в календарі на березень.

Фото: Unsplash

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка