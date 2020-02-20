Детальний гороскоп на тиждень з 24 лютого до 1 березня 2020 року склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

26 лютого інтелект і воля будуть перебувати в гармонії. Період ретроградності Меркурія сприятливий для ухвалення розумних рішень. Можна розраховувати на велику кількість спілкування, успішні ділові поїздки в ті місця, де були раніше, а також відновлення колишніх контактів. День сприятливий для переоформлення контрактів, важливих документів, виправлення помилок, зміни ділової стратегії.

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Гороскоп для Овнів

У цей час вас будуть надихати справи, які дають швидкий і видимий результат. До слова, є можливість довести собі та продемонструвати навколишнім свою самостійність і незалежність. Краще відмовтеся від діяльності, яка вимагає послідовності, посидючості та старанності. Енергія та фінанси в цей період витрачаються імпульсивно, проте з’являються також несподівано.

Гороскоп для Тельців

Велика увага приділяється грошам та матеріальним цінностям. Можуть викликати невдоволення спроби близьких і рідних втрутитися у ваші справи. Крім того, може захотітися купити щось цінне та красиве. У цей період можете знайти варіанти, як заробити багато грошей і куди їх вкласти. Цей період підходить для укладання довгострокових угод і договорів.

Гороскоп для Близнюків

Не поспішайте ухвалювати рішення, висловлювати свої ідеї або думки. Причина в тому, що в цей час вам складно об’єктивно сприймати обставини. Також погано йтимуть справи із засвоєнням нових знань. Труднощі в контактах, сумбурність того, що відбувається навколо вас, заважає в діловому житті. Відмовтеся від укладення угод, підписання важливих паперів і роботи з документами. Особливо це стосується бухгалтерських звітів.

Гороскоп для Раків

У професійних і політичних справах ви почнете активно прагнути до лідерства. Вирішення ділових і виробничих питань супроводжується особистим протистоянням, зіткненням думок та інтересів. Спільні фінансові операції та розподіл прибутку принесуть вам додаткові складнощі. Самовпевненість та імпульсивність можуть негативно вплинути на стосунки з керівництвом, колегами та партнерами.

Гороскоп для Левів

Хороший період для дружнього спілкування та активного соціального життя. Шляхом особистої привабливості та фізичної чарівності багато, що вдасться. Ви можете розраховувати на матеріальну допомогу, ідейну підтримку керівника та впливових людей, особливо серед представників протилежної статі. Також не варто недооцінювати можливість службового роману. Завдяки пильній увазі до інших людей і розумінню їхніх інтересів ви укладете успішні угоди та договори.

Гороскоп для Дів

Зростає підтримка співробітників, зможете отримати похвалу від керівництва, активно впливати на думку бізнес-партнерів. Сміливість, рішучість, ініціативність і самовпевненість зростають. Все це допоможе вам під час вирішення ділових проблем. Заплануйте на цей період відвідування офіційних організацій, переговори та відповідальні виступи.

Гороскоп для Терезів

Мінливий настрій і вимоги до навколишніх можуть сильно зіпсувати стосунки в парі або сім’ї. Також у цей період ви схильні до марнотратства. Краще відмовитися від відповідальних виступів, виробничих нарад і відряджень. Крім того, не варто бути занадто активними, особливо в суперечках з керівництвом, бо це загрожує проблемами для вашої кар’єри.

Гороскоп для Скорпіонів

У цей час впевненість у собі, сила волі та здатність до реалізації цілей зміцнюються. Крім того, ви будете перебувати в центрі уваги. У цей період вам легко долати перешкоди, а також ви будете особливо активними. Бажання мати владу над іншими посприяє негативним наслідкам для шлюбу. Завдяки загостреному чуттю фінансові операції будуть успішними.

Гороскоп для Стрільців

Нервозність, поганий настрій, незадовільне самопочуття, відсутність підтримки з боку близьких людей викличуть невпевненість у собі. У цей час легко припуститися помилки, тому відмовтеся від ухвалення важливих рішень. Відкладіть з’ясування стосунків, укладання угод або ризиковані фінансові операції. Робочий тиждень супроводжується сварками та невдоволенням, різними перешкодами.

Гороскоп для Козерогів

У цей період у вас буде багато сил, що сприяє працездатності. Фізичний і духовний стан – на вищому рівні, різко підвищиться впевненість у собі. З’являється можливість втілення проектів, ідеї стануть на шлях реалізації. Хороший період для вирішення важливих ділових питань. З’являються нові ідеї для творчого самовираження, лідируєте серед своїх друзів і колег. Можливі невеликі відрядження для вирішення службових справ.

Гороскоп для Водоліїв

У цей час приготуйтеся до паперової роботи, зустрічей та суперечко, які стосуватимуться фінансів. Обставини можуть вимагати від вас визначити і захистити свої цінності, можлива їх переоцінка та зміна пріоритетів. У грошових справах може бути виявлена та виправлена помилка, що піде вам на користь. Ще одна можливість – поява грошей на поїздку або поїздка заради отримання доходу.

Гороскоп для Риб

Психологічний стан на цьому тижні для багатьох виявиться складним. Це може негативно вплинути на сімейні та любовні стосунки, краще пошукайте усамітнення. Проте якщо ви впевнені у своїх почуттях і взаєминах, то можете використовувати цей час для проникливих бесід, спільної участі у благодійних заходах.

До слова, раніше Факти ICTV публікували політичний гороскоп, в якому розкрили таємниці майбутнього для топ-чиновників.