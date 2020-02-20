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Факти / Lifestyle

Прикмети і ворожіння на Масляну 2020

Масляну у 2020 році починають святкувати 24 лютого, а завершують 1 березня. Це стародавнє слов’янське свято, яке присвячене кінцю зими і весняному пробудженню природи.

Прикмети і ворожіння на Масляну 2020 зібрали Факти ICTV.

Ворожіння на млинцях

Коли дівчина наливає тісто для млинців на сковорідку, то повинна запитати: Що чекає на мене у майбутньому? Яким вийде перший млинець, таке й майбутнє чекає на неї. Якщо краї рівні – на дівчину чекає щасливе заміжжя, якщо навпаки – шлюб принесе сльози.

Якщо млинець легко перевернувся – заміжжя близько, якщо пристав, то у найближчі три роки його чекати не варто.

Пригорілий посередині млинець вказує на вірного чоловіка. Якщо млинець вийшов рум’яним та апетитним – буде міцне здоров’я.

Якщо млинець тонкий, то рік мине успішно, а товстий – чекайте труднощів.

Масляна 2020: прикмети і ворожіння

Ворожіння на картах

Потрібно взяти нову колоду карт, витягнути з неї бубнового валета і на ніч покласти під подушку. Коли лягатимете спати, то тричі скажіть: Суджений-ряджений, приходь до мене млинці їсти!

Читайте: Масляна 2020: історія і традиції свята

Прикмети на Масляну 2020

  • Мороз на Масляну – до теплого літа і гарного врожаю.
  • Чим більше млинців на столі, тим більше буде сонячних днів у році.
  • Якщо млинці на Масляну виходять пишними і добре печуться, то рік буде благополучним.
  • Якщо млинці виходять дуже тонкими, товстими або безформними – це прогнозує проблеми і невдачі.
  • Якщо млинець пристав до сковорідки, то цьогоріч дівчина заміж не вийде.
  • Якщо на Масляну прийшли несподівані гості, то вони принесуть у ваш дім щастя і удачу.
  • Якщо перед Масляною вдарили морози – літо буде холодним і дощовим.

Оскільки млинці є головним символом свята, то Факти ICTV зібрали сім рецептів найсмачніших начинок для млинців на Масляну 2020.

Фото: Unsplash, Dreamstime

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