Як встановити Instagram
Завантажити додаток на смартфон можна за допомогою App Store (якщо ви користуєтесь Apple) чи Play Market (якщо у вас Android).
Не так давно розробники презентували версію додатку Instagram для ПК. Програму можна встановити лише для користувачів ОС Windows 10.
Як зареєструвати в Instagram
Після завантаження відкрийте додаток. На екрані з’явиться вікно авторизації, де ,будуть знаходитися поля для введення імені користувача та паролю для профілів, що вже існують. Внизу екрану потрібно буде натиснути на фразу У вас немає акаунту? Зареєструйтесь.
Зареєструватись в Instagram не важче, ніж у будь-якій іншій соцмережі. Додаток пропонує три класичні варіанти реєстрації:
- через Facebook;
- через номер телефону;
- через електронну пошту.
Оберіть зручний для вас спосіб та слідуйте простим підказкам на екрані.
Як зв’язати сторінку Facebook з Instagram
Щоб дописи, які ви публікуєте в Instagram, автоматично поширювалися у Facebook, потрібно зв’язати облікові записи.
Зайдіть до меню налаштувань. Там оберіть опцію Обліковий запис, а потім – Зв’язані облікові записи.
У списку соцмереж оберіть Facebook та дотримуйтесь порядку авторизації вашого профілю.
Як відв‘язати Instagram від Facebook
Якщо ви хочете мати незалежні один від одного профілі у соцмережах або зробити свої публікації приватними, акаунти потрібно відв’язати.
Для видалення облікового запису Facebook зі списку пов’язаних соцмереж:
- Зайдіть до меню налаштувань, в опції Обліковий запис – Зв’язані облікові записи – Facebook.
- На пристрої iPhone натисніть на поле Скасувати зв’язок з обліковим записом.
- Якщо у вас Android, поле матиме назву Скасувати зв’язок.
Як зробити публікацію в Instagram
Для завантаження світлин чи відео спочатку треба натиснути на значок + внизу екрана.
У пристроях iOS для вибору медіафайлів перейдіть до опції Бібліотека (на Android вона називається Галерея). Зі списку виберіть та натисніть на потрібний файл.
Після цього оберіть опцію Далі у верхній правій частині екрану. Ви потрапите в меню, де зможете відредагувати свою світлину та використати стандартні фільтри.
Після завершення редагування натискайте Далі – Поширити.
За декілька секунд ваша світлина буде опублікована.
Як користуватися функцією Instagram Stories
Instagram Stories (історії) – це функція, що дозволяє публікувати світлини чи відео форматом до 15 секунд. У додатку історії з’явилися у 2016 році.
Щоб перейти до меню Instagram Stories, відкрийте додаток та проведіть пальцем зліва направо. Після свайпу вниз відкриється список медіафайлів, що вже є у смартфоні. Також історії можна знімати безпосередньо у додатку: для цього потрібно натиснути на велике коло, що розміщене у нижній частині екрану.
Instagram Stories з часу своєї появи отримали багато корисних функцій:
- понад 10 режимів зйомки (серед яких – ведення прямих ефірів);
- тисячі масок;
- 12 унікальних фільтрів;
- GIF-анімації.
Крім цього, на світлинах та відео можна малювати, додавати геолокації та підписувати їх спеціальними шрифтами.
Фішка Instagram Stories у тому, що вони дійсні лише 24 години. Додаткова можливість для історій Highlights дозволяє зберігати вибрані історії у публічному доступі.
Як користуватися функцією IGTV
IGTV – це спеціальна функція Instagram, що дозволяє завантажувати відеофайли тривалістю до 60 хвилин. Її абревіатура розшифровується як Instagram Television.
Меню IGTV розробники помістили зверху над новинною стрічкою, справа від меню Direct.
Для публікації відео в IGTV:
- Натисніть на відповідну іконку.
- Справа вгорі екрану натисніть на +.
- У бібліотеці оберіть потрібне вам відео. Його тривалість повинна бути не менше 1 хвилини.
- Підпишіть ваш ролик, а також оберіть, як виглядатиме його обкладинка.
- Публікуйте відео.
Головний принцип роботи IGTV – відеоролики, які вам будуть запропоновані для перегляду, підбираються автоматично, на основі ваших зацікавлень.
Як збільшити кількість підписників в Instagram
Існує декілька перевірених способів для збільшення кількості підписників в Instagram. Коли зростає аудиторія, відповідно, підвищується статистика відвідуваності.
- Масфоловінг, вподобання, коментарі
Систематично підписуйтесь на користувачів, які цікаво ведуть свої сторінки в Instagram. Коментуйте, оцінюйте їх світлини та відео, але з розумом та креативністю, щоб заохотити користувачів відвідати ваш профіль.
- Використання хештегів
Доведено, що хештеги об’єднують сотні тисяч користувачів. Користуючись цією функцією, можна легко знайти необхідні публікації. Існує безліч інтернет-сервісів, що допомагають обирати актуальні хештеги до тієї чи іншої світлини. Після систематичного використання хештегів ймовірність, що ваша публікація опиниться у вкладці Популярні, тільки зросте, а отже, з’являться нові підписники.
- Співпраця з популярними акаунтами, PR
В Instagram є чимало популярних сторінок у різноманітних сферах. Сотні блогерів щодня проводять марафони, розіграші та конкурси, пов’язані зі взаємним PR. Будьте активним користувачем, і тоді ваш профіль точно оцінять.
Збільшити кількість підписників можна також за допомогою сервісів накрутки. Цей принцип діє, однак приплив нових користувачів буде неефективним: найчастіше після цього на ваш профіль підпишуться фейкові акаунти.
Як видалити акаунт в Instagram
Для того, щоб покинути спільноту Instagram, передбачено дві функції:
- тимчасове блокування акаунту;
- видалення акаунту назавжди.
Тимчасово заблокувати акаунт Instagram означає приховати усі дописи, вподобання та коментарі. У будь-який момент профіль можна буде відновити.
Блокування, як і видалення акаунту, найпростіше можна здійснити з комп’ютера чи інтернет-браузера на смартфоні.
Зайшовши на сторінку, послідовно оберіть опції Редагувати профіль і Тимчасово заблокувати мій акаунт. Дотримуйтесь підказок на екрані, і вже за лічені хвилини профіль зникне з публічного доступу Instagram.
Для остаточного видалення акаунту не обійтись без спеціального посилання.
Сайт попросить вказати причину видалення профілю та ввести пароль для перевірки. Останній крок – вибір опції Видалити мій обліковий запис назавжди.
Видалений акаунт, як і всі світлини та діалоги, відновити буде неможливо.
Як завантажити фотографії з Instagram
Додаток Instagram не передбачає класичний спосіб збереження фотографій утримуванням екрана пальцем. Існує декілька способів зберегти публікації, які сподобались.
- На комп’ютер
Онлайн-сервіс DownloadGram дозволяє збереження будь-яких медіафайлів з Instagram. Для цього знадобиться лише посилання на необхідну публікацію.
Програма 4KStogram передбачила функцію збереження усіх публікацій вибраного профілю. Демо-версія програми дозволяє скористатись цією функцією не більше двох разів, після купівлі ліцензійної версії усі обмеження знімаються.
- На смартфон
У магазинах додатків можна знайти чимало програм для завантаження публікацій з Instagram, однак більшість із них – платні. Найвищі рейтинги в App Store має додаток InstaSave, у Play Market чільну позицію займає додаток Fast Save.
Як очистити кеш Instagram
Кеш – сукупність інформації щодо користувацьких налаштувань, програмні звіти та локальні копії усіх завантажених інтернет-даних. Для кращої роботи смартфона розробники радять періодично видаляти надлишок непотрібних файлів.
Для користувачів iPhone спосіб очистки кешу радикальний, але простий – необхідно просто видалити додаток і встановити його знову.
Власникам Android очистити кеш можна у налаштуваннях телефону. Покроково відвідайте опції Налаштування – Зберігання – Інформація про пам’ять. У списку програм знайдіть Instagram, а потім натисніть на поле Видалити дані.
Як заробляти в Instagram
- Продаж товарів та послуг
Через інтернет можна продати можна все, головне – вміння та терпіння. Після затвердження конкурентного контент-плану ваш профіль в Instagram стане справжньою бізнес-сторінкою, що принесе заробіток.
- Реклама
Такий спосіб заробітку підходить для профілів з великою і, головне, живою аудиторією. Рекламодавець, що зацікавлений у припливі нових клієнтів, замовлятиме послуги лише у перевірених блогерів.
- Партнерські програми
Це взаємовигідний спосіб поширити інформацію: зазвичай партнерські умови передбачають непоганий відсоток заробітку. Як і у варіанті з рекламою, актуальним він буде також лише для блогерів.
- Просування та ведення акаунтів
Йдеться про розкрутку та адміністрування чужих профілів на замовлення. Головна мета – стати віртуальним PR-менеджером, створюючи унікальний контент. Результативна робота з Instagram-акаунтами принесе чималий заробіток.
Як переглянути статистику в Instagram
Опція перегляду статистики доступна лише для бізнес-профілів. Вона містить узагальнені дані про аудиторію профілю, зокрема, стать, вік та розташування підписників. Також статистика показує найпопулярніші дописи профілю.
Для ознайомлення зі статистикою потрібно зайти до Налаштувань і обрати поле Статистика.
На екрані висвітиться уся доступна інформація. Для зручності розробники поділили її на три блоки: Дії, Вміст та Аудиторія.
Як купити рекламу в Instagram
Створити рекламний допис можна трьома способами:
- через Instagram;
- через Facebook;
- через Менеджер реклами Facebook.
Головною умовою користування функцією реклами є перехід на бізнес-профіль.
Для створення реклами використовуйте кнопку Просувати, яка є під кожним із ваших дописів.
За бажання ваші рекламні дописи можуть також з’явитися і на сторінці у Facebook.
Менеджер реклами містить десятки цікавих опцій та інструментів для створення унікальної реклами.