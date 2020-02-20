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Факти / Lifestyle

Яке свято сьогодні, 20 лютого

20 лютого православні вшановують пам’ять преподобного Луки Елладського. Цей день вважається особливим з тієї причини, що в храмах згадують одну з притч, які розповів Ісус Христос своїм учням.

Також сьогодні Всесвітній день соціальної справедливості (World Day of Social Justice), який відзначається щорічно з 2009 року.

Іменини святкують: Олександр, Анатолій, Арсеній, Василь, Дмитро, Іван, Христина, Максим, Марія і Юліан.

Прикмети на 20 лютого

  • Вітер обіцяє хороший врожай зернових культур.
  • Якщо сонце на заході забарвлюється в багрянець, літо буде прохолодним.

Що не можна робити 20 лютого

  • Не можна справляти весілля на Луку, адже це поминальний день. Укладення шлюбу 20 лютого – поганий знак.
  • Небажано жінкам носити сукню зеленого кольору і щось купувати – це обіцяє неприємності.

Читайте: Церковні свята, пости та поминальні дні – календар на 2020 рік

Що можна робити 20 лютого

  • Давайте милостиню нужденним людям. Чим більше дасте – тим більше отримаєте.
  • Цього дня треба піти до церкви пом’янути померлих родичів і відвідати їхні могили.

Факти ICTV також публікували календар неофіційних свят в Україні на 2020 рік.

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