20 лютого Місяць перебуває в знаку Козеріг. Це 27 місячний день.

У цей період багато буде вдаватися. Сприятливим буде спілкування з керівництвом і близькими.

Гарний час для подорожі. Однак велика ймовірність затримки зарплати і навіть можливі збитки.

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У четвер зменшитися загальна активність. Важливо в цей день уникати конфліктів, як на роботі, так і в особистому житті.

У цей період буде підвищена ймовірність сварок і розставань.

У 27 місячний день рекомендується зайнятися самоорганізацією і всі важливі зустрічі перенести на інший, більш сприятливий день.

Що можна робити в 27-місячну добу: планувати подорож.

Що категорично не можна робити 20 лютого: вирішувати серйозні питання.

До слова, Факти ICTV писали, коли в 2020 році очікуються сонячні та місячні затемнення.