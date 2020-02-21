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Факти / Lifestyle

День жіночого щастя 2020: що за свято

21 лютого відзначають День жіночого щастя. Цей день прийнято проводити з посмішкою і тільки хорошим настроєм.

Це свято створено для того, щоб жінки отримували більше позитивних емоцій, а настрій поліпшувався з кожною хвилиною.

В цей прекрасний день привітання отримують матері, дружини, колеги і навіть просто знайомі.

Читайте: Календар державних свят на 2020 рік

Було б чудово, щоб люди кожен день відзначали свято щастя і любові. Однак, на жаль, цей день всього лише раз на рік.

Дівчатам в цей день потрібно розслабитися і отримати максимум задоволення від життя.

Також дивіться повний календар неофіційних свят на 2020 рік.

Фото: Unsplash

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