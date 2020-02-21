Куди піти в Києві на Масляну: афіша заходів

Масляна в Києві традиційно відзначатиметься на найпопулярніших локаціях – Пирогів, парк Київська Русь, парк Партизанської слави, Феофанія, Мамаєва Слобода та інші.

Цього року святкування припадатимуть на тиждень з 24 лютого до 1 березня.

Факти ICTV склали афішу на Масляну в Києві.

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Запальна Масляна

29 лютого та 1 березня, 16.00

ВДНГ, проспект Академіка Глушкова, 1

Вхід безкоштовний

Локацію прикрасять снопами сіна, солом’яними фігурами тварин і різнокольоровими стрічками. У центрі головної площі встановлять п’ятиметрове Опудало. На фудкорті готуватимуть млинці з начинками на будь-який смак.

Також можна буде взяти участь у народних забавах і потанцювати під пісні українських поп-виконавців на концерті від Радіо П’ятниця.

Субота, 29 лютого:

16.00 – Артур Боссо, GROSU, Олег Кензов, LAUTA і Оля Цибульська.

Неділя, 1 березня:

16.00 – бойз бенд AVIATOR, Гайтана, Павло Зібров, Солоха і група ТІК.

19.30 – вогняне шоу і традиційне спалювання солом’яного опудала.

19.40 – виступ етно-рок-гурту DrymbaDaDzyga.

Масляна 2020 в Музеї Пирогів

29 лютого та 1 березня

Національний музей народної архітектури та побуту Пирогів

Вхід 50 грн

Понад 20 років у Пирогові українці святкують Масляну. Музей, зберігаючи давні традиції української гостинності, запрошує киян та гостей столиці відвідати його 29 лютого та 1 березня.

З 13.00 на сільських вулицях музею розпочнуться святкові дійства. На сцені виступлять фольклорні колективи Черкащини, Сумщини, Чернігівщини, Київщини, Житомирщини та показуватимуть збережені та відновлені старовинні обряди.

Протягом дня молодь та всі бажаючі візьмуть участь у народних забавах – перетягування каната, збивання з колоди, чоловіки мірятимуться силою рук. Буде проведено майстер-клас з народного танцю та багато цікавих конкурсів.

Масляна в Мамаєвій Слободі

29 лютого

Мамаєва Слобода, вул. Михайла Донця, 2

Вхід 120 грн

Початок народних гулянь на Масляну 29 лютого та 1 березня о 12.00 біля шинку Коса над чаркою.

Тут пройде автентичне святкування української Масляної, а саме Колодій. З давніх часів головною стравою були вареники з сиром і сметаною, а не млинці.

До послуг гостей шинок Коса над чаркою, в якому можна заздалегідь замовити невеликий сімейний банкет або забронювати столик.

У Мамаєвій Слободі так само, як в XVIII столітті – багато вареників з сиром, сирників, млинців з сиром, сирних бабок, печених яблук з сиром і медом, хмільні наливки – вишняк, слив’янка, дулівка, медовуха, гарячий з прянощами мусулес.

Троїсті музики і козаки верхи на конях і запряжені кіньми вози, допоможуть зануритися в самобутню атмосферу козацької Наддніпрянщини.

Масляна у парку Феофанія

29 лютого та 1 березня, 13.00

Парк Феофанія, Академіка Лебедєва, 32

Вхід в парк для дітей до 16 років ㅡ 10 грн, для дорослих ㅡ 30 грн

Для гостей Феофанії підготували концерт просто неба за участю фольклорних колективів, хороводи і танці навколо святкового багаття.

Багато безкоштовних зон буде і для дітей – вони зможуть взяти участь в анімаційній програмі і відвідати творчі майстер-класи в теплій хатинці.

Також поруч з дитячими майданчиками і сценою буде знаходиться фудкорт, де можна спробувати страви української кухні – вареники і млинці з різними смаками, страви-гриль, натуральні ковбаски і корисні трав’яні чаї.

Масляна в парку Партизанської слави

29 лютого та 1 березня

Парк Партизанської слави, вул. Славгородська 54

Вхід безкоштовний

В одному з найбільших столичних парків Києва відсвяткують Масляну з дотриманням головних традицій. Два дні для гостей виступатимуть місцеві творчі колективи. На святі спалять опудало зими, водитимуть хороводи і танцюватимуть.

Багато років поспіль родзинкою Масляної в парку Партизанської слави став Стовп розваг. Охочих його підкорити цього року може бути більше ніж зазвичай через те, що немає морозу. У зв’язку з цим подарунки буде дістати не так складно, як раніше.

Масляна в Парку Київська Русь

29 лютого та 1 березня, 13.30

Парк Київська Русь, село Копачів, вул. Давньокиївська, 12

Вхід 250 грн

У Стародавньому Києві в Князівстві Київська Русь пройде масштабне святкування Масляної за давніми традиціями та обрядами.

На гостей чекає яскрава програма зі спецефектами і вогняним шоу, катанням на конях, в санях або каретах, карколомним кінно-трюковим шоу, різноманітними іграми та конкурсами.

На фудкорті пригощатимуть млинцями з різними начинками, варениками та напоями.

До слова, головною стравою на Масляну є млинці. Факти ICTV підготували сім рецептів найсмачніших начинок.