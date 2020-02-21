Випікання млинців на Масляну – справжнє мистецтво. Але їм можливо опанувати за тиждень. Начинки для цієї страви можуть бути найрізноманітніші: солодкі, фруктові, сирні, овочеві, грибні та м’ясні. Все залежить від вашої фантазії і смаку.
Факти ICTV підібрали в мережі найцікавіші рецепти, і навіть для тих, хто стежить за фігурою.
Млинці на вершках по-американськи
Складові:
- 3 яйця;
- 500 мл вершків 10-процентних;
- 300 г борошна;
- 6 ст. л. цукру;
- сіль, ванілін і кориця – на кінчику ножа;
- 0,5 ч. л. соди;
- сироп кленовий – за смаком.
Приготування:
Відокремлюємо жовтки від білків, білки збиваємо з сіллю. Жовтки змішуємо з цукром, ваніліном, корицею, туди ж – соду, порціями додаємо вершки і борошно, розмішує вінчиком. Додаємо в отриману масу збиті білки.
Нагріваємо сковорідку і ополоником наливаємо тісто. Його не потрібно розподіляти по всій поверхні, млинчики вийдуть 10-12 см у діаметрі. Олія не використовується, оскільки в тісті достатньо жиру для смаження.
Подавати з кленовим сиропом.
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Млинці у пляшці
Складові:
- 600 мл молока;
- 3 ст. л. рослинної олії;
- 2 яйця;
- 3 ст. л. цукру;
- 0,5 ч. л. солі;
- 10 ст. л. борошна з гіркою.
Приготування:
Беремо 1,5-літрову пляшку від мінералки, вставляємо лійку і засипаємо борошно, цукор, сіль, заливаємо яйця, олію, молоко і закручуємо кришкою. Її просто потрібно гарненько потрясти. У пляшці дуже зручно розмішувати тісто!
Сковороду поставити на вогонь, розжарити і додати кілька крапель олії.
Наливаємо тісто на сковороду прямо з пляшки і печемо млинці! Це дуже зручно. До того ж, всюди чисто, ніяких крапель, що стікають з ополоника!
Млинці на воді
Інгредієнти:
- 600 мл води;
- 300 г борошна;
- 3 яйця;
- по 0,5 ч. л. солі, соди і лимонної кислоти;
- 2 ст. л. цукру;
- 1 ст. л. оливкової олії.
Приготування:
У миску розбити яйця, збити міксером, додати 500 мл води, перемішати.
Змішати в чашці 100 мл води з лимонною кислотою. Окремо в мисці змішати борошно, сіль, соду.
Додати борошняну суміш в рідкі інгредієнти. Замісити тісто без грудочок міксером. Тісто має настоятися близько 20 хвилин. Потім додати воду з розчиненою лимонною кислотою, змішати міксером.
Сковороду змастити при необхідності олією. Випікати млинці з обох сторін, готові змастити вершковим маслом. Такі млинці підходять як для солодких, так і для несолодник начинок.
Заварні млинці
Складові:
- 500 мл молока;
- 4 яйця;
- 2 ст. л. соняшникової олії;
- 220-250 г борошна;
- 1 ч. л. соди;
- 0,5 ч. л. винного оцту;
- 250 мл крутого окропу;
- 10 г ванільного цукру;
- дрібка солі;
- 2 ст. л. цукру.
Приготування:
У миску кладемо цукор, ванільний цукор, сіль і яйця, збиваємо вінчиком.
Додаємо олію, 250 мл молока і перемішуємо.
Всипаємо борошно і розмішуємо до консистенції густої сметани. Додаємо решту молока і перемішуємо.
Соду окремо гасимо оцтом і відразу вливаємо в тісто, перемішуємо.
Вливаємо відразу за содою окріп і добре перемішуємо.
Тепер смажимо млинці на добре розігрітій сковороді з двох сторін.
Сирні млинці
Складові:
- 1,5 склянки молока;
- 2 яйця;
- 1 склянка борошна;
- 150 г сиру;
- по 1 ч. л. солі, цукру і розпушувача;
- 2 ст. л. рослинної олії;
- кріп – за смаком.
Приготування:
Змішати тепле молоко з цукром, сіллю і яйцями. Додати просіяне борошно з розпушувачем.
Сир натерти на дрібній тертці, додати в рідку масу. Потім додати дрібно посічену зелень і рослинну олію. Добре розмішати вінчиком.
Випікати на змащеній олією і добре нагрітій сковороді з двох сторін. Готові млинці змастити вершковим маслом.
Мішечки з млинців з грибами і сиром
Шоколадні млинці з сиром
Нагадаємо, Масляна починається в понеділок, 24 лютого, а закінчується він – 1 березня. Факти ICTV публікували історію та традиції свята.