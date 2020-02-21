Випікання млинців на Масляну – справжнє мистецтво. Але їм можливо опанувати за тиждень. Начинки для цієї страви можуть бути найрізноманітніші: солодкі, фруктові, сирні, овочеві, грибні та м’ясні. Все залежить від вашої фантазії і смаку.

Факти ICTV підібрали в мережі найцікавіші рецепти, і навіть для тих, хто стежить за фігурою.

Млинці на вершках по-американськи

Складові:

3 яйця;

500 мл вершків 10-процентних;

300 г борошна;

6 ст. л. цукру;

сіль, ванілін і кориця – на кінчику ножа;

0,5 ч. л. соди;

сироп кленовий – за смаком.

Приготування:

Відокремлюємо жовтки від білків, білки збиваємо з сіллю. Жовтки змішуємо з цукром, ваніліном, корицею, туди ж – соду, порціями додаємо вершки і борошно, розмішує вінчиком. Додаємо в отриману масу збиті білки.

Нагріваємо сковорідку і ополоником наливаємо тісто. Його не потрібно розподіляти по всій поверхні, млинчики вийдуть 10-12 см у діаметрі. Олія не використовується, оскільки в тісті достатньо жиру для смаження.

Подавати з кленовим сиропом.

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Млинці у пляшці

Складові:

600 мл молока;

3 ст. л. рослинної олії;

2 яйця;

3 ст. л. цукру;

0,5 ч. л. солі;

10 ст. л. борошна з гіркою.

Приготування:

Беремо 1,5-літрову пляшку від мінералки, вставляємо лійку і засипаємо борошно, цукор, сіль, заливаємо яйця, олію, молоко і закручуємо кришкою. Її просто потрібно гарненько потрясти. У пляшці дуже зручно розмішувати тісто!

Сковороду поставити на вогонь, розжарити і додати кілька крапель олії.

Наливаємо тісто на сковороду прямо з пляшки і печемо млинці! Це дуже зручно. До того ж, всюди чисто, ніяких крапель, що стікають з ополоника!

Млинці на воді

Інгредієнти:

600 мл води;

300 г борошна;

3 яйця;

по 0,5 ч. л. солі, соди і лимонної кислоти;

2 ст. л. цукру;

1 ст. л. оливкової олії.

Приготування:

У миску розбити яйця, збити міксером, додати 500 мл води, перемішати.

Змішати в чашці 100 мл води з лимонною кислотою. Окремо в мисці змішати борошно, сіль, соду.

Додати борошняну суміш в рідкі інгредієнти. Замісити тісто без грудочок міксером. Тісто має настоятися близько 20 хвилин. Потім додати воду з розчиненою лимонною кислотою, змішати міксером.

Сковороду змастити при необхідності олією. Випікати млинці з обох сторін, готові змастити вершковим маслом. Такі млинці підходять як для солодких, так і для несолодник начинок.

Заварні млинці

Складові:

500 мл молока;

4 яйця;

2 ст. л. соняшникової олії;

220-250 г борошна;

1 ч. л. соди;

0,5 ч. л. винного оцту;

250 мл крутого окропу;

10 г ванільного цукру;

дрібка солі;

2 ст. л. цукру.

Приготування:

У миску кладемо цукор, ванільний цукор, сіль і яйця, збиваємо вінчиком.

Додаємо олію, 250 мл молока і перемішуємо.

Всипаємо борошно і розмішуємо до консистенції густої сметани. Додаємо решту молока і перемішуємо.

Соду окремо гасимо оцтом і відразу вливаємо в тісто, перемішуємо.

Вливаємо відразу за содою окріп і добре перемішуємо.

Тепер смажимо млинці на добре розігрітій сковороді з двох сторін.

Сирні млинці

Складові:

1,5 склянки молока;

2 яйця;

1 склянка борошна;

150 г сиру;

по 1 ч. л. солі, цукру і розпушувача;

2 ст. л. рослинної олії;

кріп – за смаком.

Приготування:

Змішати тепле молоко з цукром, сіллю і яйцями. Додати просіяне борошно з розпушувачем.

Сир натерти на дрібній тертці, додати в рідку масу. Потім додати дрібно посічену зелень і рослинну олію. Добре розмішати вінчиком.

Випікати на змащеній олією і добре нагрітій сковороді з двох сторін. Готові млинці змастити вершковим маслом.

Мішечки з млинців з грибами і сиром

Шоколадні млинці з сиром

Нагадаємо, Масляна починається в понеділок, 24 лютого, а закінчується він – 1 березня. Факти ICTV публікували історію та традиції свята.