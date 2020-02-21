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Факти / Lifestyle

Найкращі СМС-привітання з Днем ангела Захара

День ангела Захара випадає на 21 лютого. Християни вшановують пам’ять святого Захарія Серповидця.

Таке прізвисько пророк отримав через сон, в якому побачив великий серп, що літав у повітрі.

Ми зібрали для вас СМС-привітання з Днем ангела Захара, аби ви могли порадувати своїх близьких.

*****

Я сьогодні тебе вітаю,
Змін приємних бажаю.
Хай частіше доля, Захар,
Приносить удачі дар!

*****

Захар – дар від Бога,
Так нехай твоя завжди дорога
За життя буде легкою,
Радісною і довгою.
З Днем Ангела, Захар!
Зі святом іменин!

*****

Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри!

Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела Захара,
Прийми привітання!

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*****

Захар – ти в нас боєць,
І в роботі молодець!
Люблять всі тебе дівчата,
Липнуть всі, немов ти м’ята,
Ти в нас гордий, не здаєшся,
На любов не піддаєшся!
Хай завжди тобі везе,
І в житті буде усе!

*****

Сильний, мужній і простий,
Одним словом – молодий!
Ти найкращий у нас в світі,
Просто чудо – ти такий!

Захар, тебе вітаєм,
З днем ангела твоїм,
І тобі одне бажаєм –
Будь завжди ти золотим!

*****

У Захара нині свято,
Друзів прибуло багато.
Квіти є і подарунки,
І обійми, й поцілунки.

Але головне у тому,
Щоб й надалі цьому дому
Посміхалась Доля щиро,
Щоб жили Надія й Віра,
І Любов, розправив крила,
Кожне серце тут зігріла

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