День ангела Захара випадає на 21 лютого. Християни вшановують пам’ять святого Захарія Серповидця.

Таке прізвисько пророк отримав через сон, в якому побачив великий серп, що літав у повітрі.

Ми зібрали для вас СМС-привітання з Днем ангела Захара, аби ви могли порадувати своїх близьких.

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Я сьогодні тебе вітаю,

Змін приємних бажаю.

Хай частіше доля, Захар,

Приносить удачі дар!

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Захар – дар від Бога,

Так нехай твоя завжди дорога

За життя буде легкою,

Радісною і довгою.

З Днем Ангела, Захар!

Зі святом іменин!

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Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри!

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела Захара,

Прийми привітання!