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Факти / Lifestyle

Погода в Україні на 21 лютого (КАРТА)

У п’ятницю, 21 лютого, на заході, а також у Донецькій та Луганській областях України синоптики прогнозують мокрий сніг, на решті території – без опадів.

Вночі у західних регіонах можливі морози до -3, а вдень від +3 до +6.

На сході вночі близько 0, вдень +2 +5.

На півдні країни нічна температура коливатиметься в межах 0 +2, вдень до +7.

У центрі вночі до -2, вдень потепліє – від +4 до +6.

Читайте: +7 та дощі зі снігом: якою буде погода в Україні на вихідні (КАРТА)

У північних областях вночі близько 0, вдень до 6 градусів тепла.

У Києві сьогодні без опадів, вночі -1 +1, вдень +6.

Погода на 21 лютого 2020

Раніше Факти ICTV писали, яка погода буде в Україні в лютому 2020 року.

 

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