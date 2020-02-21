У п’ятницю, 21 лютого, на заході, а також у Донецькій та Луганській областях України синоптики прогнозують мокрий сніг, на решті території – без опадів.
Вночі у західних регіонах можливі морози до -3, а вдень від +3 до +6.
На сході вночі близько 0, вдень +2 +5.
На півдні країни нічна температура коливатиметься в межах 0 +2, вдень до +7.
У центрі вночі до -2, вдень потепліє – від +4 до +6.
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У північних областях вночі близько 0, вдень до 6 градусів тепла.
У Києві сьогодні без опадів, вночі -1 +1, вдень +6.
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