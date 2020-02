У Сибіру знайшли птицю віком 46 тис. років

Недалеко від села Біла Гора на північному сході Сибіру мисливці виявили залишки птиці льодовикового періоду, яка жила близько 46 тис. років тому.

Знахідку передали для тестування групі експертів зі Шведського музею природної історії.

Дослідження показало, що це рогатий жайворонок і птах може бути предком двох нині живих підвидів жайворонка.

Збереження птиці в такому хорошому стані пояснюється в значній мірі вічною мерзлотою.

До слова, в цьому районі були виявлені й інші залишки тварин. Вчені зможуть витягти з них ДНК, які в подальшому допоможуть в дослідженні всього льодовикового періоду.

Hello world!

I have literally not tweeted in c. 30,000 years!

I have been frozen in permafrost since the last Ice Age, and was just found at 7 meter’s depth, 200 meters inside an ice tunnel in Siberia.

Not sure what species I am. Any ideas, Twitter? pic.twitter.com/kXO3CBeyYF

— Love Dalén (@love_dalen) September 10, 2018