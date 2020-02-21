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Факти / Lifestyle

У Сибіру знайшли птицю віком 46 тис. років

Недалеко від села Біла Гора на північному сході Сибіру мисливці виявили залишки птиці льодовикового періоду, яка жила близько 46 тис. років тому.

Знахідку передали для тестування групі експертів зі Шведського музею природної історії.

Дослідження показало, що це рогатий жайворонок і птах може бути предком двох нині живих підвидів жайворонка.

– Кліматичні зміни, які відбулися в кінці останнього льодовикового періоду, призвели до утворення нових підвидів, – сказали вчені.

Збереження птиці в такому хорошому стані пояснюється в значній мірі вічною мерзлотою.

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До слова, в цьому районі були виявлені й інші залишки тварин. Вчені зможуть витягти з них ДНК, які в подальшому допоможуть в дослідженні всього льодовикового періоду.

Раніше німецькі вчені провели нове дослідження і з’ясували, чому тане поверхня на льодовиковому покриві Гренландії.

Фото: CNN

Джерело: CNN

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