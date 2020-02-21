Міжнародний день рідної мови був установлений під час Генеральної конференції ЮНЕСКО у 1999 році в Парижі. Відзначати його почали у 2000 році.

Свято спрямоване на те, щоб підтримувати мову як ознаку культурної приналежності людини. Крім того, ЮНЕСКО вважає, що вивчення іноземних мов та багатомовність є ключами до взаєморозуміння та взаємоповаги.

Українська мова надзвичайно багата та різноманітна. Тому Факти ICTV пропонують пригадати, які українські слова вже вийшли з ужитку або використовуються вкрай рідко.

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До слова, до вересня 2020 року Міністерство культури, молоді та спорту планує запустити безкоштовну онлайн-платформу для вивчення української мови.

Навчальні курси будуть сфокусовані на певні категорії: ті, хто знає мову, але хоче покращити; ті, хто не знає і планує вивчення з нуля; державні службовці, які хочуть удосконалити знання.