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Факти / Lifestyle

Яке свято сьогодні, 21 лютого

21 лютого – Міжнародний день рідної мови, встановлений ООН у 1999 році з метою сприяння багатому культурному та мовному різноманіттю. За даними ЮНЕСКО, у світі налічується близько 6 тис. мов, половині з них загрожує зникнення.

А православні християни у цей день вшановують пам’ять святого Захарія Серповидця. Таке прізвисько пророк отримав через сон, в якому побачив великий серп, що літав у повітрі. Насправді то був сувій з одкровеннями від Господа.

У народі 21 лютого заведено поточити ножі – тоді весь рік у хаті буде достаток і удача.

Іменини сьогодні святкують Захар, Федір, Степан та Макар.

Прикмети на 21 лютого:

  • Грім на Захарія – до багатого врожаю та дощового літа.
  • Собака качається в снігу – скоро прийде тепло.
  • Мороз 21 лютого – зима скоро завершиться.
  • Якщо на Захарія холодно, березень буде теплим.

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Що не можна робити 21 лютого:

  • Слід уникати хірургічних втручань, краще перенести операцію на інший день.
  • Також не варто ходити до стоматолога.

Факти ICTV також склали календар неофіційних свят в Україні на 2020 рік.

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