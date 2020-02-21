21 лютого – Міжнародний день рідної мови, встановлений ООН у 1999 році з метою сприяння багатому культурному та мовному різноманіттю. За даними ЮНЕСКО, у світі налічується близько 6 тис. мов, половині з них загрожує зникнення.
А православні християни у цей день вшановують пам’ять святого Захарія Серповидця. Таке прізвисько пророк отримав через сон, в якому побачив великий серп, що літав у повітрі. Насправді то був сувій з одкровеннями від Господа.
У народі 21 лютого заведено поточити ножі – тоді весь рік у хаті буде достаток і удача.
Іменини сьогодні святкують Захар, Федір, Степан та Макар.
Прикмети на 21 лютого:
- Грім на Захарія – до багатого врожаю та дощового літа.
- Собака качається в снігу – скоро прийде тепло.
- Мороз 21 лютого – зима скоро завершиться.
- Якщо на Захарія холодно, березень буде теплим.
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Що не можна робити 21 лютого:
- Слід уникати хірургічних втручань, краще перенести операцію на інший день.
- Також не варто ходити до стоматолога.
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