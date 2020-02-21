21 лютого місяць перебуває в знаку Водолій. Це 28 місячний день.
У цей період рекомендується більше часу приділити самоорганізації. Відмінний час для спілкування з однодумцями.
Сприятливий час для укладення важливих угод. Потрібно підтримувати гарний настрій і постаратися, щоб всі наміри були добрими.
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У 28 місячний день рекомендується зайнятися улюбленою справою, також добре підуть справи на роботі.
Що можна робити в 28 місячний день: займатися спортом.
Що категорично не можна робити 21 лютого: зловживати алкоголем.
До слова, Факти ICTV склали календар свят на лютий 2020.
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