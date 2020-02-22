На 22 лютого припадає вселенська поминальна субота, коли православні українці моляться за своїх покійних батьків.

Батьківську суботу ще називають Мала Масляна або М’ясопусна субота.

Факти ICTV зібрали традиції та заборони цього дня.

Традиції батьківської суботи

За день до суботи віруючі йдуть до храму на велику панахиду за всіх покійних православних християн.

Вранці в суботу в церкві служать заупокійну літургію, а потім – загальну панахиду.

Щоб на літургії поминали покійних близьких, потрібно подати записку з їх іменами. У ній пишуть тільки імена хрещених людей.

Після служби можна поїхати на кладовище, упорядкувати могилку та відвзти квіти.

Також сьогодні заведено пригощати жебраків і подавати милостиню.

Вдома проходить поминальний обід у колі рідних. На стіл подають кутю, освячену напередодні в храмі.

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Заборони в батьківську суботу

У ці дні не можна говорити про покійних погано.

Писати поминальні записки з іменами самогубців або нехрещених у православній церкві.

Заборонено і вважається великим гріхом поминати покійних горілкою.

Шумно веселитися.

Також заборонено сумувати, адже людина перейшла в кращий світ.

Факти ICTV зібрали усі поминальні дні у церковному календарі на 2020 рік.