Погода в Україні на сьогодні, 22 лютого 2020

У більшості регіонів України синоптики прогнозують досить теплу та сонячну погоду.
У західних, центральних та північних областях очікується хмарна з проясненнями погода. Температура вдень 5…8, вночі -1…2.
На Півдні країни місцевих жителів також потішить тепла погода без опадів. Повітря прогріється до 8 днем і до 1 ночі. Хоча місцями будуть заморозки до -2 в темну пору дня. У Запорізькій області варто очікувати дощі.
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У східних регіонах прогнозують мокрий сніг. Температура вдень 2…4, а вночі -1… 1.
Раніше Факти ICTV писали, яка погода буде в Україні в лютому 2020 року.
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