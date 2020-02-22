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Факти / Lifestyle

Яке свято сьогодні, 22 лютого

22 лютого відзначається Міжнародний день підтримки жертв злочинів.

Дата обрана у зв’язку з тим, що 22 лютого 1990 року Уряд Великої Британії опублікував Хартію жертв злочинів.

Також сьогодні відзначається Всесвітній день роздумів і День засновників руху скаутів.

22 лютого вшановується пам’ять святих Панкратія і Микити. У цей день селяни плели постоли з лика і льону. У народі вважалося, що якщо почати лікувати хворобу на Панкратія, то вона швидко піде.

Читайте: Церковні свята, пости та поминальні дні – календар на 2020 рік

Іменини 22 лютого відзначають Геннадій, Інокентій, Іван, Петро, Василь і Тихон.

Прикмети на 22 лютого:

  • Дуже темна ніч – до закінчення зими.
  • Шумить ліс – до швидкого тепла.
  • Відлига-зима не піде ще дуже довго.

Що не можна робити 22 лютого:

  • Сваритися.
  • Виходити ввечері з дому.

Раніше Факти ICTV публікували календар неофіційних свят в Україні на 2020 рік.

Фото: Dreamstime

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