22 лютого відзначається Міжнародний день підтримки жертв злочинів.

Дата обрана у зв’язку з тим, що 22 лютого 1990 року Уряд Великої Британії опублікував Хартію жертв злочинів.

Також сьогодні відзначається Всесвітній день роздумів і День засновників руху скаутів.

22 лютого вшановується пам’ять святих Панкратія і Микити. У цей день селяни плели постоли з лика і льону. У народі вважалося, що якщо почати лікувати хворобу на Панкратія, то вона швидко піде.

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Іменини 22 лютого відзначають Геннадій, Інокентій, Іван, Петро, Василь і Тихон.

Прикмети на 22 лютого:

Дуже темна ніч – до закінчення зими.

Шумить ліс – до швидкого тепла.

Відлига-зима не піде ще дуже довго.

Що не можна робити 22 лютого:

Сваритися.

Виходити ввечері з дому.

Раніше Факти ICTV публікували календар неофіційних свят в Україні на 2020 рік.