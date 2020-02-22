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Який сьогодні, 22 лютого, місячний день

У суботу, 22 лютого, Місяць перебуває в знаку Водолій. Це 29 місячний день.

У цей період рекомендується зайнятися саморозвитком. Гарний час для прогулянок і зустрічей з друзями.

Також цей день буде сприятливим для вирішення важливих питань. Астрологи рекомендують завершувати всі розпочаті справи.

Читайте: Гороскоп на тиждень з 24 лютого до 1 березня 2020

У 29 місячний день важливо уникати конфліктів і більше часу приділити сім’ї.

Що можна робити в 29 місячний день: приймати важливі рішення.

Що категорично не можна робити 22 лютого: вступати в конфлікти.

До слова, Факти ICTV склали місячний календар на березень 2020 по днях.

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