У суботу, 22 лютого, Місяць перебуває в знаку Водолій. Це 29 місячний день.
У цей період рекомендується зайнятися саморозвитком. Гарний час для прогулянок і зустрічей з друзями.
Також цей день буде сприятливим для вирішення важливих питань. Астрологи рекомендують завершувати всі розпочаті справи.
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У 29 місячний день важливо уникати конфліктів і більше часу приділити сім’ї.
Що можна робити в 29 місячний день: приймати важливі рішення.
Що категорично не можна робити 22 лютого: вступати в конфлікти.
До слова, Факти ICTV склали місячний календар на березень 2020 по днях.
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