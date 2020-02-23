Історія виникнення свята 23 лютого

До 2014 року 23 лютого в Україні святкували День захисника Вітчизни. Історія появи свята 23 лютого пов’язана з СРСР. Саме у цей день у 1918 році почала формуватися Червона армія.

Росіяни вибір дати пояснюють тим, що нібито в цей день у 1918 році загони більшовиків розбили німецьку армію під Псковом. Але насправді ж в ці дні Червона армія капітулювала перед Німеччиною.

Так, 1922 року 23 лютого було офіційно оголошено Днем Червоної армії і флоту. Пізніше, у 1949 році, в СРСР цього дня щорічно відзначався День Радянської армії і Військово-морського флоту.

А після розпаду СРСР 23 лютого продовжили святкувати, перейменувавши свято на День захисника Вітчизни.

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В Україні 23 лютого святкували до початку війни на Донбасі. З 2015 року День захисника України відзначають 14 жовтня.

Ця дата була обрана, оскільки саме на 14 жовтня припадає свято Покрови Пресвятої Богородиці, яка вважається покровителькою козацтва. Крім того, 14 жовтня – це дата створення Української повстанської армії.

Головною метою заснування нової дати для свята було вшанування захисників незалежної України.

До речі, День захисника України відзначають на офіційному рівні. Повний перелік державних свят на 2020 рік можна переглянути у нашому календарі.