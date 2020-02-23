23 лютого у маленьких та дорослих Валентин – День ангела. Це ім’я латинського походження і в перекладі означає: сильна, здорова, життєздатна.

А ще усі Валентини дуже добрі та відзичливі. Якщо серед ваших близьких та друзів є жінки з таким ім’ям, привітайте їх з іменинами віршем або СМС з добірки Фактів ICTV.

***

Сьогодні, Валя, лиш для тебе

Сміється сонце прямо з неба

І ніжно пахнуть квіти,

Його теплом зігріті.

І дятел на світанні

Відстукав привітання,

І мишка – шкряботушка,

Посмикала за вушко,

І котик походжає —

Тобі добра бажає.

***

В день святковий гріють душу,

Теплі побажання,

Настрій свята в серці творять,

Щирі привітання!

В іменини ми бажаєм,

І щодня й щомиті,

Хай же Валі помагає,

Ангел-покровитель!

Читайте: Календар неофіційних свят на 2020 рік

***

Сьогодні настали іменини

У Валентини, найкращої дівчини!

І я тебе, красуне, вітаю,

Любові тобі і радості бажаю.

Нехай багато щастя в цьому житті чекає,

Нехай Господь мріям тебе вінчає.

***

З Днем ангела Валентини мої найщиріші привітання,

Від всього серця, з побажаннями добра,

В здоров’ї та радості, сто років процвітання,

Любові, щастя та родинного тепла!

Факти ICTV усі свята в останій місяць зими зібрали в календарі свят на лютий 2020.