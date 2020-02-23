23 лютого у маленьких та дорослих Валентин – День ангела. Це ім’я латинського походження і в перекладі означає: сильна, здорова, життєздатна.
А ще усі Валентини дуже добрі та відзичливі. Якщо серед ваших близьких та друзів є жінки з таким ім’ям, привітайте їх з іменинами віршем або СМС з добірки Фактів ICTV.
***
Сьогодні, Валя, лиш для тебе
Сміється сонце прямо з неба
І ніжно пахнуть квіти,
Його теплом зігріті.
І дятел на світанні
Відстукав привітання,
І мишка – шкряботушка,
Посмикала за вушко,
І котик походжає —
Тобі добра бажає.
***
В день святковий гріють душу,
Теплі побажання,
Настрій свята в серці творять,
Щирі привітання!
В іменини ми бажаєм,
І щодня й щомиті,
Хай же Валі помагає,
Ангел-покровитель!
Читайте: Календар неофіційних свят на 2020 рік
***
Сьогодні настали іменини
У Валентини, найкращої дівчини!
І я тебе, красуне, вітаю,
Любові тобі і радості бажаю.
Нехай багато щастя в цьому житті чекає,
Нехай Господь мріям тебе вінчає.
***
З Днем ангела Валентини мої найщиріші привітання,
Від всього серця, з побажаннями добра,
В здоров’ї та радості, сто років процвітання,
Любові, щастя та родинного тепла!
Факти ICTV усі свята в останій місяць зими зібрали в календарі свят на лютий 2020.