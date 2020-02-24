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Факти / Lifestyle

Дощі, мокрий сніг і +15: прогноз погоди на тиждень (КАРТА)

Погода в Україні протягом тижня, з 25 до 28 лютого, буде дощовою. До середи місцями потепліє до +15, а потім знову похолодає.

У вівторок, 25 лютого, дощі прогнозують на півночі та північному заході країни.

Температура повітря у південних областях сягатиме +11, на заході – від +8 до +10, у північних на центральних регіонах до +7.

Найхолоднішим буде схід – місцями максимум +4.

У Києві дощ, вночі -1 +1, вдень +4 +6.

Погода на 25 лютого

В середу, 26 лютого, значні дощі у західних областях, на півночі – помірні, на решті території – без опадів.

У південних та західних областях потепліє до +15, у центрі – від +8 до +12.

На півночі +10, на сході +8.

У столиці дощ, вночі +2 +4, вдень +8 +10.

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Погода на 26 лютого

У четвер, 27 лютого, дощі з мокрим снігом прогнозують у західних областях, а на півночі, у центрі та півдні України – дощ.

Сухо буде лише у східних областях.

Температура повітря на півдні та сході – від +10 до +12, у центрі +11, на півночі +10, на заході – максимум +5.

У Києві дощ, вночі +3 +5, вдень до +10.

Погода 27 лютого

У п’ятницю, 28 лютого, скрізь очікуються дощі, на заході – з мокрим снігом, відчутно похолодає.

На сході +8, у південних областях +7, у центрі +8, на заході та півночі – до +5.

У столиці дощ, вночі 0 +2, вдень +3 +5.

Погода на 28 лютого

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Джерело: Укргідрометцентр

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