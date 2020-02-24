Начинка для млинців на Масляну 2020 - рецепти

Масляну у 2020 році відзначають з 24 лютого до 1 березня. Всі хочуть здивувати родину та кохану людину оригінальними та смачними рецептами млинців.

Тому Факти ICTV підготували сім найсмачніших начинок.

Грибна з сирним соусом

Вам знадобиться:

500 г печериць

250 г твердого сиру

середня цибулина

2 ст. л. борошна

2 ст. л. сметани

1,5 склянки молока

сіль і перець за смаком

рослинна олія для смаження.

Приготування:

Печериці та цибулю дрібно нарізати і обсмажити на олії. Додати борошно і перемішати. Потім влити молоко, ввести сметану, посолити і поперчити. Ретельно перемішати і довести до кипіння.

Намазати начинкою млинці, згорнути їх рулетами, вкласти у форму для запікання. Посипати тертим сиром і відправити в духовку, розігріту до 200 градусів, на 15 хвилин.

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Горіхова

Вам знадобиться:

500 мл молока

120 г цукру

100 г суміші мелених горіхів (фундук, мигдаль, волоські та інші)

120 г вершкового масла

1 ст. л. борошна

горіховий сироп.

Приготування:

У сотейнику змішати молоко, горіхи і борошно і поставити його на середній вогонь. Варити, поки маса не загусне. Зняти з вогню, остудити, додати розм’якшене вершкове масло і збити суміш за допомогою міксера. Потім додати трохи горіхового сиропу і перемішати.

Карамельна з полуницею і мигдалем

Вам знадобиться:

200 мл жирних вершків (33%)

150 г + 2 ч. л. цукру

60 мл води

20 г свіжої полуниці

300 мл грецького йогурту

2 ст. л. смаженого мигдалю.

Приготування:

У сотейнику або каструлі з товстими стінками приготувати карамельний соус. Для цього засипати цукор в каструлю і додати трохи води (потрібно просто змочити цукровий пісок). Коли цукор повністю розчиниться, влити в нього підігріті (!) вершки. Інтенсивно перемішуючи, дати соусу загуснути і зняти з вогню.

Полуницю нарізати, посипати двома чайними ложками цукру і дати трохи постояти. Потім викласти полуницю на тонкі млинці, полити карамеллю і згорнути. Зверху полити грецьким йогуртом і посипати мигдалем.

Печінкова

Вам знадобиться:

300 г курячої печінки

2 яйця

1 цибулина

1 морква

2 ст. л. рослинної олії

коріандр мелений

чорний мелений перець

сіль за смаком.

Приготування:

Яйця зварити круто, остудити і дрібно порізати. Печінку нарізати соломкою. Цибулю порізати півкільцями. Натерти моркву на крупній тертці.

Підсмажити цибулю на рослинній олії, додати моркву і смажити ще 7 хвилин. Викласти в зажарку печінку, посолити, додати спеції і тримати на вогні, помішуючи, 5 хвилин.

Змішати начинку з яйцями, викласти на млинці, загорнути.

Апельсинова

Вам знадобиться:

500 мл свіжого апельсинового соку

25 г вершкового масла

6 ст. л. цукрової пудри

4 ст. л. апельсинового варення

2 ст. л. лікеру Grand Marnier.

Приготування:

Змішати в сотейнику апельсиновий сік, цукрову пудру, варення і вершкове масло. Поставити на вогонь, довести до кипіння і варити протягом 15 хвилин. Коли соус загусне і сяде, додати лікер. Варити ще кілька хвилин на слабкому вогні. Подавати з млинцями Сюзетт.

З болгарським перцем

Вам знадобиться:

2 солодких болгарських перці

450 г консервованих томатів

100 г пармезану

1 середня цибулина

1 зубчик часнику

1 ст. л. подрібненої петрушки

1 ст. л. оливкового масла

сіль і мелений червоний перець за смаком.

Приготування:

Перчини нарізати тонкими смужками. Цибулю і часник почистити, подрібнити. На оливковій олії обсмажити цибулю, додати до неї перець, посолити. Тушкувати овочі під кришкою на середньому вогні 15 хвилин. Томати розім’яти виделкою і разом з соком додати до цибулі та перцю. Знову тушкувати під кришкою 15 хвилин. В кінці додати часник і червоний мелений перець.

Кожен млинець посипати тертим пармезаном, а зверху викласти приготовану начинку. Млинці згорнути рулетами і укласти в форму. Випікати в духовці за 200 градусів. Перед подачею посипати подрібненою петрушкою.

З сьомгою і маскарпоне

Вам знадобиться:

300 г маскарпоне

300 г копченої сьомги

2 ч. л. гірчиці

лимонний сік, сіль і перець за смаком.

Приготування:

Сьомгу нарізати невеликими скибочками. Кожен млинець змастити сиром і гірчицею, покласти рибу, збризнути соком лимона, посолити, поперчити за смаком, а потім загорнути.

Якщо промазати улюбленою начинкою стопку млинців і запекти у духовці, можна отримати справжнісінькій торт.

Раніше Факти ICTV розповідали про історію та традиції святкування Масляної.