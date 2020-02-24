Мінкульт підтримує створення Федерації кіберспорту України

У Міністерстві культури, молоді та спорту вважають, що створення національної Федерації кіберспорту України – хороша ідея, і її підтримують у відомстві.
За словами заступника міністра культури Володимира Шуміліна, у міністерстві розуміють важливість кіберспорту і його соціальну складову.
– Ми вже спілкувалися з великими гравцями на цьому ринку і повністю підтримуємо створення єдиної національної Федерації кіберспорту України, – сказав Шумілін.
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Заступник міністра додав, що за допомогою кіберспорту можна допомогти в реабілітації ветеранам АТО та ООС, соціалізувати людей з інвалідністю.
Крім того, кіберспорт сприяє гендерній рівності, адже в турнірах можуть брати участь представники обох статей.
Нагадаємо, 15 лютого у Дніпрі за підтримки Міністерства культури, молоді та спорту провели День кіберспорту.
Під час події анонсували об’єднання Esports Ukraine і Федерації кіберспорту України в одну структуру і присвоєння їй національного статусу найближчим часом.