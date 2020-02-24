Навіщо печуть млинці на Масляну 2020

Масляна – це тиждень перед Великим постом. Цьогоріч святкування починається 24 лютого, а закінчується 1 березня.

Головне частування на Масляну – млинці. Наші предки вірили, що млинець символізує сонце, бо він такий же круглий і гарячий. За повір’ями, разом з масляними млинцями людині передається могутність і тепло небесного світила.

Також традиція пекти млинці на Масляну пов’язана з прагненням людей вмовити сонце за допомогою смачної випічки зігріти холодну землю.

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Крім того, коли людина пече млинці, то закликає в будинок багатство. А ще Масляна – це свято нового сонця. Тому гарячі млинці символізують проводи довгої і затяжної зими і радість теплій весні.

До речі, ще одним незмінним атрибутом Масляної є опудало. Саме його спалення означає закінчення зими.

Більше про традиції та історію Масляної можна прочитати в нашому матеріалі.