У 2020 році Масляна починається 24 лютого. Перший день сирного тижня перед Великоднем отримав назву Зустріч.

Наші пращури вірили – чим веселіше і смачніше святкування Масляної, тим кращий буде врожай.

Як правильно зустріти?

Оскільки у цей період природа готується до весни, люди також намагалися прибрати свої будинки, забути про образи і пом’янути померлих.

До речі, млинці були поминальною стравою – нею задобрювали предків для гарного врожаю. Тому перший млинець заведено віддавати на помин покійних. Навіть народна приказка існує з цього приводу: Перший млинець – за упокій.

Цей тиждень складається з Вузької (з понеділка до середи) та Широкої Масляної (з четверга до неділі). Тож у перший день Вузької Масляної вранці свекор зі свекрухою посилали невістку на день до батька й матері, ввечері самі приходили до сватів у гості. Тому сьогодні сміливо збирайте всіх членів своєї родини, щоб похвалитися кулінарними здібностями.

За традицією, у понеділок з соломи, старого одягу та інших підручних матеріалів споруджувалося опудало Масляної, яке насаджували на палю і возили в санях вулицями.

Читайте: Куди піти в Києві на Масляну: афіша заходів

У цей день також треба веселитися, кататися на санках, гойдатися на гойдалці. І чим голосніше веселощі, тим краще.

Раніше Факти ICTV розповідали про історію та традиції святкування Масляної.