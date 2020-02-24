Компанія Sony презентувала чергову новинку – флагман Sony Xperia 1 II.

Нова модель обладнана трьома камерами із фокусною відстанню 16, 24 та 70 мм, а також функцією серійної зйомки 20 кадрів за секунду. На лицьовій панелі розташована 8-мегапіксельна селфі-камера.

– Xperia 1 II обладнано передовими технологіями й камерою із надзвичайно швидким автофокусуванням, що дозволяє знімати у кінематографічній якості, – заявили розробники.

Смартфон оснащено потужним процесором Snapdragon 865 та витривалим акумулятором обсягом на 4 000 мАг. Оперативна пам’ять Xperia 1 II складає 8 ГБ, а вбудований накопичувач – 256 ГБ. Модель також підтримує зв’язок 5G.

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Xperia 1 II став першим у світі смартфоном із вбудованим звуковим декодуванням 360 Reality Audio, авторським аудіоформатом від Sony. Завдяки такому формату під час відтворення здається, ніби звук лунає з усіх сторін.

Ціну флагмана розробники поки тримають у таємниці. Відомо тільки те, що Sony Xperia 1 II у чорному та фіолетовому кольорах надійдуть у продаж навесні цього року.

До слова, Факти ICTV писали про характеристики і дату виходу PlayStation 5 від Sony.

Фото: Sony

Джерело: Sony