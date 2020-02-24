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Факти / Lifestyle

Привітання із Масляною 2020 у листівках

Масляна – відома старослов’янська традиція, яка символізує прощання з зимою та зустріч весни.

Відзначають це свято протягом тижня до початку Великого посту.

Масляна 2020 розпочинається 24 лютого і завершиться 1 березня.

Читайте: Масляна 2020: сім рецептів найсмачніших начинок для млинців

Факти ICTV підготували для вас привітання зі святом Масляної у листівках.

Привітання із Масляною 2020 у листівках / 5 фотографий

Нещодавно Факти ICTV розповідали історію та традиції свята Масляна.

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