Привітання з Масляною вже можна відправляти своїм близьким, адже її в Україні відзначають з 24 лютого до 1 березня включно.
Масляний тиждень ділиться на два періоди: з понеділка по середу – вузька Масляна, з четверга по неділю – широка Масляна. У перші три дні можна займатися господарськими справами, а з четверга усі роботи припиняються.
Факти ICTV зібрали найкращі привітання у віршах з Масляною, які зручно відправити в СМС.
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Привітання у віршах
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Правлять святом пісні і танці,
Ніхто не сумує в цей день,
Тому у зими немає шансів,
Мучити дорослих, морозити дітей.
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Багато різних млинців, багато масла,
Кожен радий проковтнути ситний млинець,
Чудове барвисте це свято,
Радіють діти, мати й отець!
***
Масляна до нас прийшла,
Значить, скоро вже весна.
Веселись, гуляй, народ:
Пісні, танці, хоровод!
Усім бажаю я достатку,
Щоб жилося дуже солодко,
І млинців побільше з маслом,
Щоб життя було прекрасним!
СМС-привітання
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Бажаю в Масницю вам добре пити, усіх друзів не злічити і з добротою в серці жити!
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Нехай сонячним млинцем у вашу хату увіллється радість. І стане з кожним вдень життя смачніше!
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Не знати вам клопоту і туги у веселе Масляне свято, а у млинцях замість масла – ікри я вам щиро побажаю!
До слова, Факти ICTV публікували історію та традиції Масляної.