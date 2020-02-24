Привітання з Масляною вже можна відправляти своїм близьким, адже її в Україні відзначають з 24 лютого до 1 березня включно.

Масляний тиждень ділиться на два періоди: з понеділка по середу – вузька Масляна, з четверга по неділю – широка Масляна. У перші три дні можна займатися господарськими справами, а з четверга усі роботи припиняються.

Факти ICTV зібрали найкращі привітання у віршах з Масляною, які зручно відправити в СМС.

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Привітання у віршах

***

Правлять святом пісні і танці,

Ніхто не сумує в цей день,

Тому у зими немає шансів,

Мучити дорослих, морозити дітей.

***

Багато різних млинців, багато масла,

Кожен радий проковтнути ситний млинець,

Чудове барвисте це свято,

Радіють діти, мати й отець!

***

Масляна до нас прийшла,

Значить, скоро вже весна.

Веселись, гуляй, народ:

Пісні, танці, хоровод!

Усім бажаю я достатку,

Щоб жилося дуже солодко,

І млинців побільше з маслом,

Щоб життя було прекрасним!

СМС-привітання

***

Бажаю в Масницю вам добре пити, усіх друзів не злічити і з добротою в серці жити!

***

Нехай сонячним млинцем у вашу хату увіллється радість. І стане з кожним вдень життя смачніше!

***

Не знати вам клопоту і туги у веселе Масляне свято, а у млинцях замість масла – ікри я вам щиро побажаю!

До слова, Факти ICTV публікували історію та традиції Масляної.