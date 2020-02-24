Масляний тиждень хоч і триває 7 днів, але не завжди ми встигаємо привітати усіх особисто.

Якщо ваші близькі далеко, то замість млинців надішліть приємне привітання з Масляною у віршах.

Привітання

Зиму проводжай і весну зустрічай

Смачними млинцями всіх ти пригощай.

З Масляною привітай всіх друзів своїх,

Попроси пробачення і прости всіх їх.

***

Сьогодні день світлий на початку весни,

Коли тепло в душі твоєї настане.

Ти поспішай сказати тобі прости.

Образ не тримай і світ добрішим стане.

***

Бажаю Вам за стіл сісти,

Млинців з ікорочкой з’їсти,

Спалити бабу, зиму проводити,

Мене в прощений день простити.

***

Просити пробачення в неділю

Так в Україні заведено,

Прости мені, якщо згрішила,

А я пробачила давно.

***

Всі турботи киньте,

Приходьте в гості,

До сонечка линьте,

Хай не буде в серці злості.

Почастуємо млинцями,

На сметані пампушками,

Пирогами пишними,

І людьми розкішними!

***

Я прощаю сьогодні, прощаю тепер.

Тих, хто бачив, але все ж обійшов.

Хто боявся стукати в зачинені двері,

І тих, хто в прочинені все ж не зайшов.

Я прощаю і тих, хто мене не пробачить.

Відпускаю вам, будьте певні.

Тих прощаю, хто провини не бачить,

І молитви за вас мої ревні.

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Останній день Масляної (1 березня) має назву Прощена неділя, тому усі просять прощення одне в другого за зло, яке вчинили свідомо чи несвідомо. Завершується тижневе свято спалюванням опудала Масляної, як символ відходу зими і початок пробудження землі.

Нагадаємо, Факти ICTV зібрали 7 найапетитніших рецептів млинців, щоб ви могли зі смаком святкувати Масляну.