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Факти / Lifestyle

Удвічі більший за руку і поїдає птахів: в Австралії зняли павука-монстра

Фото жахаючого павука із золотим черевцем на прізвисько Марта, який “охороняє” гараж в одному з міст Австралії, розповсюджується в мережі.

Гігантського павука помітив Патрік Берг, коли він насолоджувався сімейним барбекю в будинку своєї сестри.

– Мені не було страшно, я був вражений його красою, – розповів чоловік.

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Розмір павука становить приблизно 15-17 см, що вдвічі більше за руку зятя Берга, яку зображено на тлі величезної істоти.

Відомо, що ці павуки їдять птахів і кажанів.

Нагадаємо, через укус небезпечного павука у мешканки Великої Британії в руці утворилася дірка.

Фото: robstanley72

Фото: Dreamstime

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