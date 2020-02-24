24 лютого компанія Microsoft опублікувала нову інформацію про ігрову платформу наступного покоління під назвою Xbox Series X.

В Xbox Series X буде встановлена ​​відеокарта з потужністю в 12 терафлопс, що вдвічі більше, ніж у Xbox One X і приблизно восьмеро більше, ніж в оригінального Xbox One.

Функція забезпечення сумісності нікуди не дінеться. Гравцям будуть доступні як проекти з Xbox One, так і з Xbox 360.

У Xbox Series X з’явиться можливість запускати кілька відеоігор одночасно, а також миттєво продовжувати гру з того місця, де гравець зупинився.

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За трасування променів на консолі нового покоління відповідатиме апаратний прискорювач DirectX Raytracing.

Також компанія обіцяє, що новинка отримає високошвидкісний SSD, підтримку HDMI 2.1 та нову технологію зменшення затримки між геймпадом і консоллю.

Крім того, Xbox Series X зможе запускати відеоігри у 120 кадрах на секунду.

Нагадаємо, Microsoft розповіли, що одними з перших відеоігор на Xbox Series X стануть Senua’s Saga: Hellblade II та Halo Infinite.

Реліз консолі нового покоління запланований на кінець 2020 року.

Джерело: Xbox Wire