PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

“Зацвів” сніг: в Антарктиді зафіксували незвичайне природне явище

В Антарктиді зафіксували незвичне природне явище – “цвітіння” снігу. Через це він став малинового кольору.

– Вже кілька тижнів українська антарктична станція” Академік Вернадський ” оточена… малиновим снігом! – йдеться в повідомленні.

У Міносвіти пояснили, що забарвлення снігу надають мікроскопічні снігові водорості. Вчені визначили їх під мікроскопом як хламідомонади Chlamydomonas nivalis.

За їх словами, водорості розмножуються спорами, які не бояться екстремальних температур і зберігаються в снігу всю зиму. Коли погодні умови стають сприятливими, спори починають проростати. До слова, зараз якраз відповідні умови, оскільки в Антарктиді літо.

Читайте: Що заховано під льодом Антарктиди і чому різні країни ведуть за неї боротьбу

Крім зеленого пігменту – хлорофілу, їх клітини містять ще й червоний каротиновий шар, на снігу з’являються червоні плями як від малинового варення.

Таке “цвітіння” снігу сприяє зміні клімату, тому що через малинове забарвлення сніг менше відбиває сонячне світло, швидше тане і через це в ньому утворюється більше яскравих водоростей.

Коли настають холоди, хламідомонада готується до зимового сну і “цвітіння” припиняється. Подібне явище можна побачити в Арктиці, Альпах та інших високогірних екосистемах.

До слова, 20 листопада Кабмін ухвалив рішення щодо виділення коштів у розмірі 252 млн грн на купівлю наукового океанського судна льодового класу. Це стане початком відродження океанського наукового флоту України.

Джерело: Міністерство освіти

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка