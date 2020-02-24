“Зацвів” сніг: в Антарктиді зафіксували незвичайне природне явище

В Антарктиді зафіксували незвичне природне явище – “цвітіння” снігу. Через це він став малинового кольору.

– Вже кілька тижнів українська антарктична станція” Академік Вернадський ” оточена… малиновим снігом! – йдеться в повідомленні.

У Міносвіти пояснили, що забарвлення снігу надають мікроскопічні снігові водорості. Вчені визначили їх під мікроскопом як хламідомонади Chlamydomonas nivalis.

За їх словами, водорості розмножуються спорами, які не бояться екстремальних температур і зберігаються в снігу всю зиму. Коли погодні умови стають сприятливими, спори починають проростати. До слова, зараз якраз відповідні умови, оскільки в Антарктиді літо.

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Крім зеленого пігменту – хлорофілу, їх клітини містять ще й червоний каротиновий шар, на снігу з’являються червоні плями як від малинового варення.

Таке “цвітіння” снігу сприяє зміні клімату, тому що через малинове забарвлення сніг менше відбиває сонячне світло, швидше тане і через це в ньому утворюється більше яскравих водоростей.

Коли настають холоди, хламідомонада готується до зимового сну і “цвітіння” припиняється. Подібне явище можна побачити в Арктиці, Альпах та інших високогірних екосистемах.



До слова, 20 листопада Кабмін ухвалив рішення щодо виділення коштів у розмірі 252 млн грн на купівлю наукового океанського судна льодового класу. Це стане початком відродження океанського наукового флоту України.

Джерело: Міністерство освіти