У масляний тиждень існує традиція готувати млинці. Вони символізують сонце та настання весни. Млинці на Масляну потрібно запікати із двох боків, щоб начинка добре просочилася.

Існує дуже багато рецептів та секретів приготування головної страви на Масляну.

Факти ICTV зібрали для вас найсмачніші солодкі начинки для млинців.

Яблучна начинка для млинців

Візьміть приблизно 8 яблук і 1 стакан цукру. Помийте яблука, почистіть і наріжте дольками. Після цього помістіть їх у каструлю, пересипте цукром і перетріть до стану пюре.

Начинка з яблук з мигдалем і родзинками

Вам знадобиться: 500 г яблук, півсклянки мигдалю, стільки ж родзинок і цукру. Підготуйте також 3-4 столові ложки сметани і 1 стручок ванілі. Корицю варто додавати за смаком. Помийте родзинки і яблука, останні необхідно почистити і нарізати маленькими скибочками. Потім, перекладіть яблука в емальовану каструлю, додайте ваніль, цукор і залиште на слабкому вогні приблизно на 10 хвилин. Подрібніть горіхи. Після того як яблука будуть прибрані з плити, додайте до них горіхи, родзинки, корицю і сметану. Все добре перемішайте.

Класична начинка з сиру з родзинками

Візьміть 500 г нежирного сиру, 2 ст. ложки цукру, 4 ст. ложки родзинок, ¾ склянки сметани. Промийте і переберіть родзинки. Перетріть через сито сир, змішайте його зі сметаною і цукром. Додайте родзинки.

Начинка з бананами і шоколадом

Розтоплюємо шоколад з вершковим маслом на водяній бані або в мікрохвильвці. Банани треба нарізати кружечками. На готові млинці спочатку намащуємо соус, а потім розкладаємо банани і звертаємо конвертики.

Начинка з сиру і кориці

Сир потрібно добре розім’яти з цукром і сметаною, додати дрібку кориці. На кожен млинець покласти по столовій ложці начинки і скрутити рулетиками.

Начинка зі згущеним молоком і горіхами

Фундук і мигдаль підсмажуємо в духовці, дрібно рубаємо. Перемішуємо зі згущеним молоком.

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Начинка для млинців з вершковим сиром і полуницею

Вершковий сир перемішати вінчиком із цукровою пудрою, додати трохи вершків. Рівномірно розподілити на млинцях солодку сирну масу і додати свіжі ягоди або полуницю з варення.

Чорнослив і сметана – ще одна незвичайна начинка для млинців

Чорнослив вимити, залити окропом на 15 хвилин. Набряклі сухофрукти дрібно нарізати, змішати з рубаними волоськими горіхами і сметаною, додати цукор.

Шоколадний крем

Змішати 2 столові ложки какао і 3 столові ложки цукру. Влити дві-три столові ложки молока, добре перемішати. Поставити на вогонь, помішуючи, довести до кипіння. Додати шматочок вершкового масла і перемішати.

Раніше Факти ICTV писали про традиції на Масляну 2020.

Фото: Morningbird/ Pixabay