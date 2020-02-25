День ангела Євгена відзначають 25 лютого.

Ім’я Євген має давньогрецьке походження і означає шляхетний, з хорошими генами, благородного походження.

День ангела сьогодні святкують лише чоловіки. Дівчат з іменем Євгенія з Днем ангела потрібно вітати 6 та 18 січня, а також 1 серпня.

Факти ICTV зібрали СМС-привітання з Днем ангела Євгена, аби ви змогли порадувати своїх колег, друзів та близьких.

***

Твоє ім’я Євген — найкраще із імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде й є надія!

***

Мій коханий, серце моє,

Як ти щасливий — щасливі ми обоє,

Як ти сумний — то й я не засміюся,

За тебе, кожен вечір я молюся:

Хай Господь Бог тебе з небес благословляє,

Шле добру долю, та у всьому помагає,

А ангел-покровитель запалить твою зорю,

З Днем Ангела Євген, я тебе люблю!

Читайте: Календар неофіційних свят на 2020 рік

***

Давай, друже, тост піднімемо

За іменини твої вип’ємо!

Без довгих міркувань тобі, мій друг Євген,

Бажаю я, удачі – не може бути інакше!

Кохання великого, взаємного,

Друзів гостинних,

Усмішок і щастя,

Завжди бути в настрої!

***

Женька, я тобі бажаю

У твій День ангела від душі

Жити, проблем будь-яких не знаючи.

Не рахувати, звичайно ж, копійки.

Новий будинок собі забацати,

І красуню в супутниці знайти.

Лише від щастя в житті охати

І машин щоб було асорті.

***

Хай серце радістю наповниться сьогодні,

Хай Євген — покровитель з небес,

Для тебе в Бога вимолить дві сотні,

Щасливих літ, здоров’я і чудес!

Раніше Факти ICTV публікували календар лютневих свят 2020.