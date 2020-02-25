День ангела Євгена відзначають 25 лютого.
Ім’я Євген має давньогрецьке походження і означає шляхетний, з хорошими генами, благородного походження.
День ангела сьогодні святкують лише чоловіки. Дівчат з іменем Євгенія з Днем ангела потрібно вітати 6 та 18 січня, а також 1 серпня.
Факти ICTV зібрали СМС-привітання з Днем ангела Євгена, аби ви змогли порадувати своїх колег, друзів та близьких.
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Твоє ім’я Євген — найкраще із імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде й є надія!
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Мій коханий, серце моє,
Як ти щасливий — щасливі ми обоє,
Як ти сумний — то й я не засміюся,
За тебе, кожен вечір я молюся:
Хай Господь Бог тебе з небес благословляє,
Шле добру долю, та у всьому помагає,
А ангел-покровитель запалить твою зорю,
З Днем Ангела Євген, я тебе люблю!
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Давай, друже, тост піднімемо
За іменини твої вип’ємо!
Без довгих міркувань тобі, мій друг Євген,
Бажаю я, удачі – не може бути інакше!
Кохання великого, взаємного,
Друзів гостинних,
Усмішок і щастя,
Завжди бути в настрої!
***
Женька, я тобі бажаю
У твій День ангела від душі
Жити, проблем будь-яких не знаючи.
Не рахувати, звичайно ж, копійки.
Новий будинок собі забацати,
І красуню в супутниці знайти.
Лише від щастя в житті охати
І машин щоб було асорті.
***
Хай серце радістю наповниться сьогодні,
Хай Євген — покровитель з небес,
Для тебе в Бога вимолить дві сотні,
Щасливих літ, здоров’я і чудес!
Раніше Факти ICTV публікували календар лютневих свят 2020.