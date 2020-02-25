В другий день Масляної – Загравання – раніше влаштовували оглядини наречених, сватання, щоб зіграти весілля після закінчення Великого посту.

У цей день молодь каталася з гірок. Тут хлопці видивлялися собі наречених, а дівчата – суджених.

На Загравання також продовжують пекти млинці і пригощати ними близьких та друзів.

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Водночас не забувайте, що протягом усього сирного тижня заборонено вживати алкоголь та м’ясо.

Також у перші три дні Масляної, тобто сьогодні і ще завтра, треба прибрати в будинку. Гостей можна приймати і частувати млинцями лише в чистоті – інакше весь рік буде бардак.

Масляний тиждень у 2020 році починається 24 лютого і триватиме до 1 березня. Кожен день має свою назву і призначення.

Раніше Факти ICTV розповідали про історію та традиції святкування Масляної.